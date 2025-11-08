Неостаряващият Джон Хигинс отново е на финал

Джон Хигинс шокира Стивън Магуайър с убедителна победа 9:2, за да се класира за финала на Международния шампионат — титла, която може да го направи първия играч в историята, печелил ранкинг турнир в пет различни десетилетия.

Китайската приказка в Международния шампионат продължава до финала

Хигинс заплаши да разгроми на нула още в началото, след като спечели шест поредни фрейма с два сенчъри брейка, но Магуайър успя да вземе последните два фрейма от първата сесия с брейк от 100 точки и да намали резултата.

RELENTLESS HIGGINS! 🤯



He produces a display for the ages to defeat close friend Stephen Maguire 9-2 (yes, NINE-TWO!)



Wu Yize awaits in a cross-generational final in Nanjing 😮‍💨#InternationalChampionship pic.twitter.com/9sKpg2GdWo — WST (@WeAreWST) November 8, 2025

Играта на Магуайър бе пълна с грешки, особено при дългите удари, от които Хигинс се възползва безмилостно, за да изгражда своите серии.

След почивката изглеждаше, че Магуайър може да промени хода на мача, но Хигинс разби всяка надежда за обрат, след като се възползва от поредната пропусната дълга червена. Той спечели три фрейма подред и си подпечата класирането на финала.

Към края на срещата Магуайър изглеждаше примирен с ролята на зрител, докато Хигинс запази железен контрол и увереност. Сега той има шанс да спечели Международния шампионат отново, десет години след първата си титла.

50-годишният шотландец ще се изправи утре срещу младата звезда У Изъ, който също демонстрира зашеметяваща форма по пътя си към финала.