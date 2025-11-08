Популярни
  3. Китайската приказка в Международния шампионат продължава до финала

Китайската приказка в Международния шампионат продължава до финала

  • 8 ное 2025 | 08:12
  • 249
  • 0
Китайската приказка в Международния шампионат продължава до финала

У Изъ е само една победа далеч от първата си ранкинг титла, след като победи световния шампион Джао Синтонг с 9:6 в полуфинала на Международния шампионат в Нанкин.

22-годишният китаец преследва трофей вече повече от две години. Той достигна полуфиналите в Ухан през 2023-та и Shoot Out 2024, а миналия сезон беше финалист на два пъти – губейки 9:7 от Нийл Робъртсън на Откритото първенство на Англия 2024 и 9:5 от Лей Пейфан на Откритото първенство на Шотландия 2024.

След впечатляващата си форма тази седмица У влиза с огромно самочувствие в неделния финал, където ще се изправи срещу Джон Хигинс или Стивън Магуайър – които ще определят съперника му днес.

Хигинс и Магуайър осигуриха шотландски полуфинал в Китай
Хигинс и Магуайър осигуриха шотландски полуфинал в Китай

Пътят на У до финала беше забележителен: той спечели 12 последователни фрейма, обединени между победата му с 6:4 над Джъд Тръмп на осминафиналите и 6:0 над Бари Хоукинс на четвъртфинала. Във всеки един от тези 12 фрейма той направи серия от поне 60 точки.

Финалът има и допълнително значение – ако У спечели, той ще измести Крис Уейклин от 16-ото място в световната ранглиста и ще се класира автоматично за основната фаза на Шампионата на Обединеното кралство.

За Джао поражението означава, че ще трябва още да чака първата си ранкинг титла на китайска земя, както и първи трофей след спечелването на Световното първенство през май.

„Много съм развълнуван", каза У Изъ след победата. "Не мислех, че мога наистина да го победя. Още в началото на втората сесия почувствах голямо напрежение. Той изпусна кафява топка, която не очаквах, в деветия фрейм. Вече бях готов да отида до тоалетната и да се подготвя за следващия фрейм — беше пълна изненада. Това беше повратният момент.

Знам, че за играч от неговата класа да спечели няколко фрейма подред е напълно нормално. Казвах си само да остана спокоен и концентриран върху текущия фрейм.

Определено съм подобрил играта си спрямо последния си ранкинг финал – особено в последно време. Правя по-малко грешки, отколкото миналата година.

Всички ме подкрепят много. Обожавам да играя тук, у дома. Атмосферата е приятна и радостна. Има и лека преднина от това, че съм на родна земя, и се надявам да се възползвам от нея", завърши У.

