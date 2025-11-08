Популярни
  Благовест Катранджиев: Грешките ни костваха успеха

Благовест Катранджиев: Грешките ни костваха успеха

  8 ное 2025 | 13:49
  • 282
  • 0

Пирин (Разлог) отстъпи на Нефтохимик 2010 (Бургас) с 1:3 гейма в двубой от трети кръг на Супер Волей.

Старши треньорът на разложани Благовест Катранджиев заяви след срещата, че грешките са коствали успеха на състезателите му, и, че се надява, че ще заиграят по-освободено.

Нефтохимик пречупи Пирин за трета поредна победа
Нефтохимик пречупи Пирин за трета поредна победа

"Играхме с един от фаворитите тази година, отбор с добра селекция, с опитни състезатели, които ни победиха. Започнахме с много грешки - и в посрещане, и в атака. Не бихме достатъчно добър сервис. Във втория гейм изпълнявахме по-добър сервис, резултатът дойде - взехме го. Решителен момент бе четвъртият гейм - след 14:14 направихме доста грешки на посрещане. Не можахме да насочим правилно сервиса и оттам - да организираме атаката."

"Играхме на едно добро ниво. Все пак това е трети мач, още сме в началото на сезона. Надявам се с всяка среща младите момчета да придобиват самочувствие и да играят по-освободено", завърши Катранджиев.

Снимки: Startphoto

