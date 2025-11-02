Популярни
  Монтана
  2. Монтана
  Нанков: Не ни достигна класа и увереност

Нанков: Не ни достигна класа и увереност

  • 2 ное 2025 | 14:59
  • 473
  • 1

Наставникът на Монтана Анатоли Нанков говори след загубата на своя тим от ЦСКА. Северозападният тим отстъпи с 1:3 като гост на “червените”.

ЦСКА бие преди дербито срещу Левски с две дузпи на Кошмара
ЦСКА бие преди дербито срещу Левски с две дузпи на Кошмара

“Започнахме прекалено уплашено. Прекалено бяхме респектирани от ЦСКА. Първите 15 минути изглеждахме ужасно лошо. След това футболистите, като се отпуснаха, заиграха по-добре. Прекалено големият респект от ЦСКА си оказа влияние. След изравнителния гол и второто полувреме можехме да реагираме по-добре. Не ни достигна майсторство и класа. Това са ни футболистите, не мога да съм недоволен. Опитаха се, стараха се, но ни липсва малко класа.

Малко отбори играем с тази система на игра са двама централни нападатели. Не ни достига майсторство, класа, увереност и самочувствие, за да играеш срещу отбор като ЦСКА.

Ние идваме от две равенства и победата в Дупница за Купата. Тежки мачове предстоят. При нас всеки мач е важен, всеки мач трябва да се стараем да вземем точки. Опитваме се и дано се случи”, заяви Нанков.

