Нанков: Не ни достигна класа и увереност

Наставникът на Монтана Анатоли Нанков говори след загубата на своя тим от ЦСКА. Северозападният тим отстъпи с 1:3 като гост на “червените”.

ЦСКА бие преди дербито срещу Левски с две дузпи на Кошмара

“Започнахме прекалено уплашено. Прекалено бяхме респектирани от ЦСКА. Първите 15 минути изглеждахме ужасно лошо. След това футболистите, като се отпуснаха, заиграха по-добре. Прекалено големият респект от ЦСКА си оказа влияние. След изравнителния гол и второто полувреме можехме да реагираме по-добре. Не ни достигна майсторство и класа. Това са ни футболистите, не мога да съм недоволен. Опитаха се, стараха се, но ни липсва малко класа.

Малко отбори играем с тази система на игра са двама централни нападатели. Не ни достига майсторство, класа, увереност и самочувствие, за да играеш срещу отбор като ЦСКА.

Ние идваме от две равенства и победата в Дупница за Купата. Тежки мачове предстоят. При нас всеки мач е важен, всеки мач трябва да се стараем да вземем точки. Опитваме се и дано се случи”, заяви Нанков.