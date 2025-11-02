Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Убедителен Левски загря за дербито с ЦСКА с класика над Арда в Кърджали - на живо с отзивите
  1. Sportal.bg
  2. Монтана
  3. Автобусът на Монтана пострада при опит да изкърти Националния стадион

Автобусът на Монтана пострада при опит да изкърти Националния стадион

  • 2 ное 2025 | 15:50
  • 2893
  • 0

По всичко изглежда, че днес отборът на Монтана определено няма ден. След като северозападният тим загуби от ЦСКА с 1:3 като гост, при напускането на стадиона автобусът на отбора удари предпазен парапет.

ЦСКА бие преди дербито срещу Левски с две дузпи на Кошмара
ЦСКА бие преди дербито срещу Левски с две дузпи на Кошмара

Шофьорът не успя да направи маневрата при излизане и забърса задната част на возилото в парапета, а част от бронята и стопа падна. След няколко удара автобусът все пак успя да излезе на улицата, но със сигурност ще трябва да мине през сервиз, за да е готов за следващия мач на Монтана.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

  • 2 ное 2025 | 17:09
  • 56430
  • 149
Даниел Наумов излезе с позиция и нападна коментатора на дербито

Даниел Наумов излезе с позиция и нападна коментатора на дербито

  • 2 ное 2025 | 15:13
  • 11286
  • 31
Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

  • 2 ное 2025 | 15:11
  • 41182
  • 42
Вече и официално: Локомотив (Пд) поиска служебна победа в дербито

Вече и официално: Локомотив (Пд) поиска служебна победа в дербито

  • 2 ное 2025 | 15:02
  • 8351
  • 8
Янев похвали Левски преди дербито и заяви: Не съм виждал мач да се загуби, защото единият отбор е по-назад в класирането

Янев похвали Левски преди дербито и заяви: Не съм виждал мач да се загуби, защото единият отбор е по-назад в класирането

  • 2 ное 2025 | 15:00
  • 17023
  • 9
Нанков: Не ни достигна класа и увереност

Нанков: Не ни достигна класа и увереност

  • 2 ное 2025 | 14:59
  • 831
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

  • 2 ное 2025 | 17:09
  • 56430
  • 149
Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

  • 2 ное 2025 | 15:11
  • 41182
  • 42
ЦСКА бие преди дербито срещу Левски с две дузпи на Кошмара

ЦСКА бие преди дербито срещу Левски с две дузпи на Кошмара

  • 2 ное 2025 | 14:39
  • 68543
  • 316
Янев похвали Левски преди дербито и заяви: Не съм виждал мач да се загуби, защото единият отбор е по-назад в класирането

Янев похвали Левски преди дербито и заяви: Не съм виждал мач да се загуби, защото единият отбор е по-назад в класирането

  • 2 ное 2025 | 15:00
  • 17023
  • 9
Втора лига на живо: "акулите" с обрат край Царевец

Втора лига на живо: "акулите" с обрат край Царевец

  • 2 ное 2025 | 17:25
  • 18958
  • 8
Автогол в края донесе победата на Интер

Автогол в края донесе победата на Интер

  • 2 ное 2025 | 15:29
  • 9738
  • 7