Автобусът на Монтана пострада при опит да изкърти Националния стадион

По всичко изглежда, че днес отборът на Монтана определено няма ден. След като северозападният тим загуби от ЦСКА с 1:3 като гост, при напускането на стадиона автобусът на отбора удари предпазен парапет.

Шофьорът не успя да направи маневрата при излизане и забърса задната част на возилото в парапета, а част от бронята и стопа падна. След няколко удара автобусът все пак успя да излезе на улицата, но със сигурност ще трябва да мине през сервиз, за да е готов за следващия мач на Монтана.