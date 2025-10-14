Популярни
  1. Sportal.bg
  2. САЩ
  3. Почетино готви промени за предстоящата контрола на САЩ

Почетино готви промени за предстоящата контрола на САЩ

  • 14 окт 2025 | 09:40
  • 244
  • 0
Почетино готви промени за предстоящата контрола на САЩ

Селекционерът на националния отбор САЩ Маурисио Почетино ще промени избора си на стартов състав за домакинския приятелски мач срещу Австралия тази нощ, докато гостите ще се опитат да удължат серията си от 12 мача без поражение под ръководството на Тони Попович.

Аржентинският специалист заяви, че някои футболисти са били уморени след равенството 1:1 с Еквадор в Остин в петък и не бива да бъдат излагани на допълнителен риск по време на двубоя в Денвър. "Трябва да обърнем внимание, че се местим от Остин в Денвър. Условията са напълно различни. Видяхте, че страдахме. Това е добра възможност да продължим да се подобряваме и да показваме различни подходи към играта. Със сигурност ще има промени и може би ще сменим схемата", заяви Почетино пред медиите.

Нападателят Кристиан Пулишич беше включен в края на мача срещу Еквадор, след като имаше проблем с глезена, но тренира в понеделник и е на разположение на отбора. Левият бек Антони Робинсън е с контузия в коляното и отново няма да играе за САЩ. "Надявам се, че това не е нещо сериозно и той скоро ще се завърне към нормалния ритъм на тренировки", добави аржентинецът.

Австралия победи Канада с 1:0 в Монреал в края на миналата седмица. "Кенгуратата", които нямат загуба след назначението на треньора Тони Попович преди година, вече се класираха за Мондиал 2026 в Северна Америка.

Снимки: Gettyimages

