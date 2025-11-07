Димитър Митков: Надявам се, че ще дойдат положителните резултати след паузата

Нападателят на Ботев (Пловдив) Димитър Митков говори след победата на своя тим над Добруджа. “Канарчетата” се наложих с 2:1, като офанзивният футболист реализира и двете попадения.

Димитър Митков се превърна в герой за Ботев за първи домакински успех през сезона

“Първа победа за нас като домакини. Доста дълго време я чакахме, радвам се, че дойде и дано побеждаваме по-лесно. Нов отбор, трябваше ни време докато се напаснем. Имаше психологически натиск, но вярвахме, че с работа ще дойде нашето време и ще победим.

В удобен момент идва паузата. Можем да се подготвим физически и психически да си изчистим главите. Надявам се, че ще има положителни резултати след това”, заяви Митков.