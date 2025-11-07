Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Димитър Митков: Надявам се, че ще дойдат положителните резултати след паузата

Димитър Митков: Надявам се, че ще дойдат положителните резултати след паузата

  • 7 ное 2025 | 19:35
  • 128
  • 0

Нападателят на Ботев (Пловдив) Димитър Митков говори след победата на своя тим над Добруджа. “Канарчетата” се наложих с 2:1, като офанзивният футболист реализира и двете попадения.

Димитър Митков се превърна в герой за Ботев за първи домакински успех през сезона
Димитър Митков се превърна в герой за Ботев за първи домакински успех през сезона

“Първа победа за нас като домакини. Доста дълго време я чакахме, радвам се, че дойде и дано побеждаваме по-лесно. Нов отбор, трябваше ни време докато се напаснем. Имаше психологически натиск, но вярвахме, че с работа ще дойде нашето време и ще победим.

В удобен момент идва паузата. Можем да се подготвим физически и психически да си изчистим главите. Надявам се, че ще има положителни резултати след това”, заяви Митков.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Септември шамароса лошо Спартак насред “Коритото”

Септември шамароса лошо Спартак насред “Коритото”

  • 7 ное 2025 | 16:59
  • 26338
  • 34
Нико Петров: Левски напомня на ЦСКА на Томаш от "дербито" през март, но сега ролите ще са разменени

Нико Петров: Левски напомня на ЦСКА на Томаш от "дербито" през март, но сега ролите ще са разменени

  • 7 ное 2025 | 14:47
  • 10028
  • 6
Официалният магазин на Левски се пренася на "Васил Левски" за дербито

Официалният магазин на Левски се пренася на "Васил Левски" за дербито

  • 7 ное 2025 | 14:46
  • 976
  • 2
Дерменджиев: Отстраняването на Мота е добро решение, аз съм лоялен към Лудогорец и винаги съм готов да помогна

Дерменджиев: Отстраняването на Мота е добро решение, аз съм лоялен към Лудогорец и винаги съм готов да помогна

  • 7 ное 2025 | 14:36
  • 7457
  • 11
Ботев повишава нивото на сигурност на "Колежа"

Ботев повишава нивото на сигурност на "Колежа"

  • 7 ное 2025 | 14:29
  • 908
  • 3
Обявиха програмата на "лъвовете" за мачовете с Турция и Грузия

Обявиха програмата на "лъвовете" за мачовете с Турция и Грузия

  • 7 ное 2025 | 13:50
  • 750
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Димитър Митков се превърна в герой за Ботев за първи домакински успех през сезона

Димитър Митков се превърна в герой за Ботев за първи домакински успех през сезона

  • 7 ное 2025 | 19:23
  • 19642
  • 46
Септември шамароса лошо Спартак насред “Коритото”

Септември шамароса лошо Спартак насред “Коритото”

  • 7 ное 2025 | 16:59
  • 26338
  • 34
Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

  • 7 ное 2025 | 11:28
  • 43884
  • 61
Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

  • 7 ное 2025 | 13:00
  • 30304
  • 7
Веласкес отличи двама от ЦСКА: Ако им оставиш пространство, ще имаш проблем

Веласкес отличи двама от ЦСКА: Ако им оставиш пространство, ще имаш проблем

  • 7 ное 2025 | 11:19
  • 37251
  • 74
Дерменджиев: Отстраняването на Мота е добро решение, аз съм лоялен към Лудогорец и винаги съм готов да помогна

Дерменджиев: Отстраняването на Мота е добро решение, аз съм лоялен към Лудогорец и винаги съм готов да помогна

  • 7 ное 2025 | 14:36
  • 7457
  • 11