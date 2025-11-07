11-те на Ботев и Добруджа

Отборите на Ботев (Пловдив) и Добруджа се изправят един срещу друг в мач от 15-ия кръг на efbet Лига. Срещата на стадион “Христо Ботев” започва в 17:30 с началния съдийски сигнал на Станимир Тренчев. Двата тима се представят под очакванията през есенния полусезон до този момент. Домакините са на 11-а позиция с 14 точки, което със сигурност не удовлетворява феновете на тима, докато гостите са последни с едва десет точки, което също не се харесва на местните.

Стартови състави:

БОТЕВ: 1. Християн Славков, 4. Никола Солдо, 6. Андрей Йорданов, 7. Никола Илиев, 8. Тодор Неделев, 17. Николай Минков, 23. Армстронг Око-Флекс, 25. Емануел Абрахам, 30. Франклин Чагас, 42. Ивайло Видев, 90. Самуел Калу;

ДОБРУДЖА: 13. Галин Григоров, 15. Богдан Костов, 3. Димитър Пиргов, 77. Матеус Леони, 35. Ди Матео Ловрик, 37. Венцислав Керчев, 7. Антон Иванов, 8. Лукас Соарес, 23. Малик Фал, 82. Томаш Силва, 98. Ивайло Михайлов;