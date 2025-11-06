Хигинс и Магуайър осигуриха шотландски полуфинал в Китай

Стивън Магуайър и Джон Хигинс си осигуриха изцяло шотландски полуфинал на Международния шампионат в Нанкин, след като постигнаха съответно победи над Зак Шурти и Шон Мърфи.

Джао пребори Селби и уреди изцяло китайски полуфинал

Магуайър се класира за 38-ия ранкинг полуфинал в кариерата си след убедителна победа с 6:1 над Шурти. Той ще се бори за втора ранкинг титла през сезона, след като спечели откриващия турнир Шампионатната лига, и общо осма титла в кариерата си.

След три трудни мача тази седмица, спечелени с по 6:4, днешният по-лесен успех беше добре дошъл за 44-годишния Магуайър. Той изглеждаше значително по-уверен от съперника си и записа серии от 50, 94 и 59 точки по пътя към победата.

В полуфинала обаче го очаква далеч по-тежко изпитание – неговият близък приятел и сънародник Джон Хигинс. Магуайър ще се опита да прекъсне серията си от четири поредни загуби срещу Хигинс и да го победи за първи път от 2014 г. насам.

Съвместните тренировки с Хигинс и Антъни Макгил са го подготвили добре за предстоящото предизвикателство:

„Не мисля, че има голяма полза за някого, ако не играе добре по време на тренировките ни. Постоянно губиш петачки! Ако не си във форма, просто ставаш жертва. Трябва да си ставаш рано и да си с остър ум. Мач до 17 фрейма срещу Джон – ще бъда нервен, знам го, защото ще има и доста поводи за хвалене след това. Вероятно ще съм по-напрегнат заради това, отколкото за самия полуфинал.“

Джон Хигинс пък постигна впечатляваща победа с 6:2 над шампиона от British Open Шон Мърфи, за да си осигури място сред последните четирима. Така Магьосника от Уишоу достигна до невероятния 90-и ранкинг полуфинал в кариерата си и ще се бори за 34-та титла.

Сериите му от 77, 112, 67 и 116 точки му осигуриха комфортна победа. След мача 50-годишният Хигинс сподели:

„Днес всичко зависеше от мен. Трябваше да играя на върха на възможностите си, за да имам шанс срещу Шон – и мисля, че го направих. Защитата ми беше добра, а когато получавах шансове, реализирах ги. Срещу тези топ играчи трябва да си на 100%, за да спечелиш.

Има някои играчи, които те карат да се чувстваш недостатъчно добър, когато си срещу тях – заради начина, по който удрят топката. Шон е един от тях. Затова е важно да се хванеш в играта рано и да започнеш оттам.“

Относно предстоящия мач с Магуайър, Хигинс каза:

„Щастлив съм, че ще играя срещу Стивън. Същото е и с Антъни Макгил – той също се върна във форма, а Стиви работи здраво през лятото. Ще се бием като котка и куче на масата. Ако спечеля – чудесно, ако не – ще му стискам палци да вземе титлата. Играта е трудна, знам колко добър е той. Беше същото и срещу Антъни на British Open. Дадох всичко от себе си, но той игра по-добре. Стиснах му ръката и му пожелах успех. Така ще бъде и сега. Но, разбира се, който победи, ще се хвали доста."