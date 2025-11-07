Популярни
Септември ще изиграе приятелски мач по време на паузата за националните отбори

  7 ное 2025
В паузата за националните отбори Септември (София) ще изиграе  приятелска среща срещу Славия следващата неделя (16 ноември). Новият старши треньор Славко Матич ще бъде уреден при следващия домакински мач срещу тима на Лудогорец и ще заеме мястото си на скамейката. В щаба му ще попадне нов помощник-треньор, с когото е  работил преди това, и трима помощници от стария щаб на Стамен Белчев. Спортният директор Кристиян Добрев остана доволен от показаното от своя отбор в мача със Спартак (Варна) и похвали някои от играчите.

"Всички визират името на Бертранд Фурие, който влиза в полезрението на някои отбори. Безспорно много класен нападател. Но погледнете фланговите ни играчи Николас Фонтейн и Мойсей Пара, които се представят много добре. Искам да отбележа и присъствието на две млади момчета в нашия отбор, смея да кажа с голямо бъдеще. Това са вратарят Владимир Иванов и защитникът Мартин Христов. Предстоят ни важни срещи срещу Лудогорец, Левски, ЦСКА 1948 до края на годината, в които играчите ни ще трябва да докажат своята стойност. Ние си имаме една приказка в клуба - зимата всички футболисти са продаваеми”, заяви Добре.

Пламен Трендафилов

