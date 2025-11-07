Николас Фонтейн: Трябва да се борим за всяка точка

Атакуващият футболист на Септември (София) Николас Фонтейн говори след успеха на тима с 4:1 над Спартак (Варна) в двубой от 15-ия кръг на efbet Лига.

"Ние сме в позиция, в която трябва да се борим за всяка точка. Важно е отборът да побеждава, а не аз да вкарвам головете. Чувствам се добре в България. Надявам се да завършим по-високо в класирането.

В следващия мач срещу Лудогорец ще се борим и ще играем, както днес. Ще търсим победа и срещу тях", заяви той.