  Спартак (Варна)
  2. Спартак (Варна)
  Спартак (Варна) 0:0 Септември

Спартак (Варна) 0:0 Септември

  • 7 ное 2025 | 15:00
  • 1549
  • 1
Спартак (Варна) 0:0 Септември

Спартак (Варна) и Септември (София) играят един срещу друг в двубой от 15-ия кръг на efbet Лига. Резултатът към момента е 0:0.

СПАРТАК 0:0 СЕПТЕМВРИ

Стартови състави:

Спартак: 23. Максим Ковальов, 3. Матео Петрашило, 7. Бернардо Коуто, 8. Даниел Иванов, 11. Александър Георгиев, 17. Цветослав Маринов, 21. Шанде, 44. Ангел Грънчов, 50. Илкер Будинов, 88. Дамян Йорданов, 90. Георг Стояновски;

Септември: 12. Владимир Иванов, 33. Галин Иванов, 23. Робин Шутен, 4. Мартин Христов, 26. Валентин Озонвафор, 14. Симеон Василев, 6. Виктор Очаи, 5. Йоан Бауренски, 7. Мойсес Парра, 17. Николас Фонтейн, 9. Бертранд Фурие.

Бойко Борисов заби седем гола при разгромен успех на ветераните на Витоша (Бистрица)

Левскарите също организират шествие преди Вечното дерби

Добромир Дафинов: Да вземем максимума

Валентин Пейчев: Играем добре, но не вкарваме

Живко Бояджиев: Полезно е да се надиграваме с опитните

Йордан Миленов: Добри са, но ще воюваме за точките

Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

Веласкес отличи двама от ЦСКА: Ако им оставиш пространство, ще имаш проблем

Нико Петров: Левски напомня на ЦСКА на Томаш от "дербито" през март, но сега ролите ще са разменени

„Лигата на талантите“ с акцент върху кампанията на БФС за млади съдии и ценностите на професията

В Турция започнаха с арестите: 17 футболни съдии и един президент са първите

