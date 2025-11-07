Спартак (Варна) 0:0 Септември

Спартак (Варна) и Септември (София) играят един срещу друг в двубой от 15-ия кръг на efbet Лига. Резултатът към момента е 0:0.

Стартови състави:

Спартак: 23. Максим Ковальов, 3. Матео Петрашило, 7. Бернардо Коуто, 8. Даниел Иванов, 11. Александър Георгиев, 17. Цветослав Маринов, 21. Шанде, 44. Ангел Грънчов, 50. Илкер Будинов, 88. Дамян Йорданов, 90. Георг Стояновски;

Септември: 12. Владимир Иванов, 33. Галин Иванов, 23. Робин Шутен, 4. Мартин Христов, 26. Валентин Озонвафор, 14. Симеон Василев, 6. Виктор Очаи, 5. Йоан Бауренски, 7. Мойсес Парра, 17. Николас Фонтейн, 9. Бертранд Фурие.