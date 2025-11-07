Популярни
Младен Стоев: Категорична победа

  • 7 ное 2025 | 17:24
Временният наставник на Септември Младен Стоев бе доволен от успеха на тима му при гостуването на Спартак (Варна). Специалистът е на мнение, че победата е била напълно заслужена и изразителният резултат 4:1 го доказва.

“Много съм радостен от тази победа, защото последните месеци доста страдахме, за да успеем днес. Съдбата беше на наша страна. Колкото категоричен бе резултата, толкова бе и категорична победата. Хубаво е, че след като получихме гол не се огънахме и показахме характер. Имаме доста разнообразни футболисти, особено в предни позиции. Понякога не успяхме да се възползваме от положенията си. Всеки един в отбора участва еднакво активно. Мисля, че след паузата за националните отбори ще бъде уредена документацията на Славко Матич и той ще застане начело на състава и официално”, каза Стоев.

