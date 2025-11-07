Популярни
Атанасов: Тази глупост на Ди Матео граничи с не знам каква простотия

  • 7 ное 2025 | 19:50
Старши треньорът на Добруджа Атанас Атанасов говори след загубата на своя тим от Ботев (Пловдив). Добричлии отстъпиха с 1:2 след обрат, а специалистът не остана доволен от глупавия червен картон на Ди Матео Ловрик.

“За пореден път се бием сами. Сбъркахме, обратен тъч, след това други грешки. Получихме гол, което не е толкова фатално. Имаше над 30 минути и вече тази глупост на Ди Матео граничи с не знам каква простотия. Какво ще спечелиш, като си оправяш чорапите 10 секунди? Искаме да си тръгнем оттук с победа, с какво помагаш за това? Не мога да кажа, че Ботев ни е надиграл, имахме достатъчно положения да изравним. Най-неприятно е, че има влагане, но идва нещо такова и това ни проваля мача.

Той сега се извинява. Но това не топли никого. Не е в рейса, че да ме е настъпил и да ми се извинява. Казвал съм неведнъж, че не искам да изглеждат така футболистите - да падат, да симулират, да бавят. Трябва да се учат да играят и да играят стойностен футбол. Важни са ни точки, но трябва да го правим по друг начин.

Предния мач със Спартак стояхме така. Бяхме много добре разучили Ботев. Второто излязоха малко по-високо, което ни даваше възможност за бързи контраатаки”, заяви Атанасов.

