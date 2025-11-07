Алпин: Талантът, а не парите осигуриха мястото на Франко

Управляващият директор на Алпин Стив Нилсен коментира решението на френския тим да удължи договор на Франко Колапинто и за сезон 2026 във Формула 1.

Новият контракт на аржентинеца беше обявен по-рано днес, малко преди началото на тренировката преди Гран При на Сао Пауло. За него се говореше от известно време насам, а Нилсен заяви, че от Алпин са избрали да задържат аржентинеца заради неговия талант, а не заради парите, които идват с него от Аржентина под формата на спонсорство.

„Да, вижда се, че е много трудно за всеки нов пилот, който идва. Видяхме някои да идват и веднага да са бързи, а други страдат малко повече в началото. Франко направи няколко състезания с Уилямс миналата година, смени Джак (Дуън) от „Имола“ и в началото изпитваше трудности.



„Но ние имаме късмет, че разполагаме с добър маркер в лицето на Пиер (Гасли), което позволи на Франко да се подобри и да започне да се бори с Пиер с кола, която не е толкова силна, колкото ни се иска. Но все пак, когато ги сравняваме един с друг, той започна да върши сравнително добра работа и на моменти дори да бъде по-бърз от Пиер, което в крайна сметка му спечели мястото.



„Не можем да игнорираме и финансовия аспект, разбира се, той също играе роля. Но в крайна сметка ние избрахме Франко заради таланта му, а фактът, че той носи много пари със себе си е щастливо съвпадение“, заяви Нилсен.

