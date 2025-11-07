Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Алпин: Талантът, а не парите осигуриха мястото на Франко

Алпин: Талантът, а не парите осигуриха мястото на Франко

  • 7 ное 2025 | 19:29
  • 153
  • 0

Управляващият директор на Алпин Стив Нилсен коментира решението на френския тим да удължи договор на Франко Колапинто и за сезон 2026 във Формула 1.

Потвърдено! Франко Колапинто ще кара за Алпин и през 2026 година
Потвърдено! Франко Колапинто ще кара за Алпин и през 2026 година

Новият контракт на аржентинеца беше обявен по-рано днес, малко преди началото на тренировката преди Гран При на Сао Пауло. За него се говореше от известно време насам, а Нилсен заяви, че от Алпин са избрали да задържат аржентинеца заради неговия талант, а не заради парите, които идват с него от Аржентина под формата на спонсорство.

Бриаторе обясни защо Колапинто остава и за сезон 2026
Бриаторе обясни защо Колапинто остава и за сезон 2026

„Да, вижда се, че е много трудно за всеки нов пилот, който идва. Видяхме някои да идват и веднага да са бързи, а други страдат малко повече в началото. Франко направи няколко състезания с Уилямс миналата година, смени Джак (Дуън) от „Имола“ и в началото изпитваше трудности.

„Но ние имаме късмет, че разполагаме с добър маркер в лицето на Пиер (Гасли), което позволи на Франко да се подобри и да започне да се бори с Пиер с кола, която не е толкова силна, колкото ни се иска. Но все пак, когато ги сравняваме един с друг, той започна да върши сравнително добра работа и на моменти дори да бъде по-бърз от Пиер, което в крайна сметка му спечели мястото.

„Не можем да игнорираме и финансовия аспект, разбира се, той също играе роля. Но в крайна сметка ние избрахме Франко заради таланта му, а фактът, че той носи много пари със себе си е щастливо съвпадение“, заяви Нилсен.

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Канкунен за удара на Рованпера: Случва се

Канкунен за удара на Рованпера: Случва се

  • 7 ное 2025 | 15:29
  • 550
  • 0
Защо Кими Антонели посети два пъти за един ден гроба на Сена в Сао Пауло

Защо Кими Антонели посети два пъти за един ден гроба на Сена в Сао Пауло

  • 7 ное 2025 | 15:04
  • 928
  • 1
Леклер: Искам да се кача на подиума на "Интерлагос“

Леклер: Искам да се кача на подиума на "Интерлагос“

  • 7 ное 2025 | 14:54
  • 727
  • 2
Пирели може отново да ограничи продължителността на стинтовете в Катар

Пирели може отново да ограничи продължителността на стинтовете в Катар

  • 7 ное 2025 | 14:43
  • 522
  • 0
Алекс Маркес зададе темпото на старта на уикенда в Португалия

Алекс Маркес зададе темпото на старта на уикенда в Португалия

  • 7 ное 2025 | 13:44
  • 525
  • 0
Любо Руйков тества картинг на T4 Series България

Любо Руйков тества картинг на T4 Series България

  • 7 ное 2025 | 13:43
  • 2395
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Димитър Митков се превърна в герой за Ботев за първи домакински успех през сезона

Димитър Митков се превърна в герой за Ботев за първи домакински успех през сезона

  • 7 ное 2025 | 19:23
  • 19574
  • 46
Септември шамароса лошо Спартак насред “Коритото”

Септември шамароса лошо Спартак насред “Коритото”

  • 7 ное 2025 | 16:59
  • 26303
  • 34
Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

  • 7 ное 2025 | 11:28
  • 43870
  • 61
Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

  • 7 ное 2025 | 13:00
  • 30297
  • 7
Веласкес отличи двама от ЦСКА: Ако им оставиш пространство, ще имаш проблем

Веласкес отличи двама от ЦСКА: Ако им оставиш пространство, ще имаш проблем

  • 7 ное 2025 | 11:19
  • 37244
  • 74
Дерменджиев: Отстраняването на Мота е добро решение, аз съм лоялен към Лудогорец и винаги съм готов да помогна

Дерменджиев: Отстраняването на Мота е добро решение, аз съм лоялен към Лудогорец и винаги съм готов да помогна

  • 7 ное 2025 | 14:36
  • 7443
  • 11