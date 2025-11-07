Популярни
Вход / Регистрирай се
Джордж Ръсел с интересно предсказание за изпреварванията във Формула 1 догодина

  • 7 ное 2025 | 18:34
  • 610
  • 0

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел направи интересно предсказание за изпреварванията във Формула 1 догодина, когато в сила ще влязат изцяло новите технически правила.

Една от ключовите промени ще бъде свързана с премахването на системата за намаляване на челното съпротивление (DRS). Тя беше въведена през 2011 година с идеята да улесни изпреварванията, позволявайки на атакуващия пилот да отвори задното си крило на правите, с което да увеличи своята максимална скорост и да атакува в зоната за спиране.

С течение на времето обаче изпреварванията станаха все по-зависими и по-зависими от системата DRS, което не се харесва на голяма част от феновете, които не ги приемат за истински. Догодина обаче това ще се промени, а според Ръсел феновете ще гледат изпреварванията на много „нестандартни“ части от пистите.

„Мисля, че догодина ще само, че ще гледате повече изпреварвания, но и повече изпреварвания на нестандартни места, където никога преди не сте виждали изпреварване. Ако даден пилот е свършил батерията си, а друг има още заряд в тази точка от пистата, то той ще може да го изпревари на точка от пистата, на която никога преди не сте виждали изпреварване.

„От гледна точка ръчния режим, не знам, но ние си казахме, че никога повече не искаме да виждаме просто DRS изпреварвания. Мисля, че новите правила ще предложат по-добри състезания“, заяви Ръсел, който коментира и гумите, които Пирели подготвя за сезон 2026.

„Като пилоти ние сме егоисти и искаме най-добрата, най-бързата и най-подходящата за нас кола. Но ние трябва да признаем, че сме 20 пилоти и има над 100 милиона, които ни гледат всяка седмица.

„Така че не знам какво ще бъде правилното решение. Да речем, че състезанието е 60 обиколки и ти създадеш твърда гума, която издържа 30 обиколки, средно твърда – 20 и мека 10, след което темпото им да се срива, то това, предполагам, би бил перфектният сценарий и пилотите ще могат да избират различни стратегии.

„Но аз осъзнавам, че за Пирели не е лесно – те трябва да разработят гума, която да работи на всички тези различни писти, които имат и различен асфалт. Така че, ако асфалтът навсякъде беше еднакъв, тогава за тях щеше да е по-лесно да постигнат това, за което говорим“, каза британецът.

Снимки: Gettyimages

