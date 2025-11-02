Формула 1 обмисля драстична промяна в правилата за 2026 година

Комисията за Формула 1 към ФИА ще дискутира една сериозна промяна в правилата, която да влезе в сила още от началото на сезон 2026.

Тази промяна не е свързана с техническите спецификации на колите, а с начина, по който се провеждат състезанията. Идеята е от 2026 година в сухите състезания пилотите да бъдат задължени да използват от трите типа гуми за сух асфалт, което практически ще ги задължи да правят по две спирания в бокса в рамките на надпреварите.

Отделно максималната дължина на един стинт ще бъде лимитирана до максимум 45% от състезателната дистанция. По този начин ще се предотврати възможността даден пилот да направите двете си смени на гуми при ранно излизане на колата на сигурност и след това да кара до финала без повече да спира в бокса.

Формула 1 вече има два примера, в които пилотите бяха задължени да правят по повече от едно спиране. Първият от тях беше в Катар през 2023 година, когато притеснения за сигурността на гумите ограничиха всеки стинт до максимум 18 обиколки и пилотите трябваше да направят по три смени на гумите си на „Лусайл“. По-рано тази година пък за Гран При на Монако беше въведено специално правило, изискващо две спирания в бокса, което със сигурност ще бъде използвано в Княжеството и догодина.

