Автобусът на Ботев (Враца) е претърпял пътен инцидент

Отборът на Ботев (Враца) е претърпял инцидент по време на пътуването си до София за гостуването си на Локомотив. Автобусът на врачани е пострадал във Враца, но за щастие няма пострадали, като единствено са нанесени материални щети по возилото.

38 години по-късно: Ботев (Враца) отново има играч в представителния отбор на България

Ето какво пишат от Ботев:

Отборът на Ботев Враца пристигна в София, където утре предстои гостуването на Локомотив в среща от 15-ия кръг на Първа лига.

В началото на пътуването тимът попадна в лек пътен инцидент на територията на Враца, което наложи смяна на автобуса и доведе до кратко забавяне на отпътуването към столицата.

Важно е да подчертаем, че няма пострадали, а нанесените щети са само материални и незначителни.

След осигуряване на резервен автобус, отборът продължи пътуването си и успешно пристигна в София.