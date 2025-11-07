Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Враца)
  3. Автобусът на Ботев (Враца) е претърпял пътен инцидент

Автобусът на Ботев (Враца) е претърпял пътен инцидент

  • 7 ное 2025 | 17:37
  • 490
  • 0

Отборът на Ботев (Враца) е претърпял инцидент по време на пътуването си до София за гостуването си на Локомотив. Автобусът на врачани е пострадал във Враца, но за щастие няма пострадали, като единствено са нанесени материални щети по возилото.

38 години по-късно: Ботев (Враца) отново има играч в представителния отбор на България
38 години по-късно: Ботев (Враца) отново има играч в представителния отбор на България

Ето какво пишат от Ботев:

Отборът на Ботев Враца пристигна в София, където утре предстои гостуването на Локомотив в среща от 15-ия кръг на Първа лига.

В началото на пътуването тимът попадна в лек пътен инцидент на територията на Враца, което наложи смяна на автобуса и доведе до кратко забавяне на отпътуването към столицата.

Важно е да подчертаем, че няма пострадали, а нанесените щети са само материални и незначителни.

След осигуряване на резервен автобус, отборът продължи пътуването си и успешно пристигна в София.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Септември шамароса лошо Спартак насред “Коритото”

Септември шамароса лошо Спартак насред “Коритото”

  • 7 ное 2025 | 16:59
  • 17765
  • 29
Нико Петров: Левски напомня на ЦСКА на Томаш от "дербито" през март, но сега ролите ще са разменени

Нико Петров: Левски напомня на ЦСКА на Томаш от "дербито" през март, но сега ролите ще са разменени

  • 7 ное 2025 | 14:47
  • 8479
  • 6
Официалният магазин на Левски се пренася на "Васил Левски" за дербито

Официалният магазин на Левски се пренася на "Васил Левски" за дербито

  • 7 ное 2025 | 14:46
  • 797
  • 2
Дерменджиев: Отстраняването на Мота е добро решение, аз съм лоялен към Лудогорец и винаги съм готов да помогна

Дерменджиев: Отстраняването на Мота е добро решение, аз съм лоялен към Лудогорец и винаги съм готов да помогна

  • 7 ное 2025 | 14:36
  • 4218
  • 4
Ботев повишава нивото на сигурност на "Колежа"

Ботев повишава нивото на сигурност на "Колежа"

  • 7 ное 2025 | 14:29
  • 783
  • 3
Обявиха програмата на "лъвовете" за мачовете с Турция и Грузия

Обявиха програмата на "лъвовете" за мачовете с Турция и Грузия

  • 7 ное 2025 | 13:50
  • 681
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ботев 0:1 Добруджа

Ботев 0:1 Добруджа

  • 7 ное 2025 | 18:02
  • 7101
  • 9
Септември шамароса лошо Спартак насред “Коритото”

Септември шамароса лошо Спартак насред “Коритото”

  • 7 ное 2025 | 16:59
  • 17765
  • 29
Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

  • 7 ное 2025 | 11:28
  • 37889
  • 59
Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

  • 7 ное 2025 | 13:00
  • 28115
  • 7
Веласкес отличи двама от ЦСКА: Ако им оставиш пространство, ще имаш проблем

Веласкес отличи двама от ЦСКА: Ако им оставиш пространство, ще имаш проблем

  • 7 ное 2025 | 11:19
  • 32922
  • 71
Дерменджиев: Отстраняването на Мота е добро решение, аз съм лоялен към Лудогорец и винаги съм готов да помогна

Дерменджиев: Отстраняването на Мота е добро решение, аз съм лоялен към Лудогорец и винаги съм готов да помогна

  • 7 ное 2025 | 14:36
  • 4218
  • 4