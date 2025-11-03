Популярни
  Тодор Симов: Блестящ Митко Евтимов, съжаляваме, че не се поздравихме с успех

Тодор Симов: Блестящ Митко Евтимов, съжаляваме, че не се поздравихме с успех

  3 ное 2025 | 20:31
Тодор Симов: Блестящ Митко Евтимов, съжаляваме, че не се поздравихме с успех

Наставникът на Ботев (Враца) Тодор Симов похвали стража на тима Димитър Евтимов след нулевото равенство срещу ЦСКА 1948.

"Основното нещо беше добрата организация и дисциплинирана игра срещу изключително класен противник. Много добре се подготвихме и знаехме как действа ЦСКА. През последните 15 минути на второто полувреме даже можем да съжаляваме, че не се поздравихме с успех.

Нямахме тази увереност и спокойствие с топката. Повече се защитавахме. Когато внесохме корекции, се защитавахме и изчаквахме нашите шансове да търсим гол.

Последните мачове са доказателство, че с характер, тренираност и желание компенсираме всичко друго.

Допуснахме доста неточности в защита, позволихме на противника да отправи доста удари към вратата. Можем да поздравим Митко Евтимов, който направи блестящ мач. Можем да му пожелаем да продължи със сухите мрежи", каза Симов след равенството във Враца.

