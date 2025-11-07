Слави Бинев учaства в откриването на Европейското по таекуондо за кадети

Редица официални гости и високопоставени представители на световното спортно семейство присъстваха на официалното откриване на Европейското първенство по таекуондо за деца и кадети, което се провежда от 6-8 ноември в Атина. Сред официалните лица, уважили събитието, бяха Министърът на образованието и спорта на Гърция г-н Йоаннис Вроутсис, Заместник-Министърът на спорта на Албания г-н Ендрит Ходжа, Президентът на Гръцкия Олимпйски Комитет г-н Исидорос Коувелос, Президентът на Европейската федерация по Таекуондо г-н Сакис Прагалос, Председателя на Българската федерация по Таекуондо и новоизбран член на Борда на директорите на Световната федерация г-н Слави Бинев, Изпълнителния Директор на Българската федерация по Таекуондо д-р Александър Минев, Вицепрезидентът на Гръцкия Олимпийски Комитет, Олимпийски шампион и легенда в Таекуондото г-н Михалис Муруцос.

Присъстващи бяха и редица други представители от най-високо ниво от света на Таекуондото от цял свят. Още в първия ден на надпреварата българските таекуондисти спечелиха три бронзови медала.

