Полузащитникът на Фейенорд получи първа повиквателна за националния отбор на Нидерландия

Полузащитникът на Фейенорд Лусиано Валенте беше повикан за първи път в мъжкия национален отбор на Нидерландия, а защитникът Матайс де Лихт бе върнат в състава за решаващите квалификационни двубои за Световното първенство срещу Полша и Литва по-късно този месец.

В 25-членния списък има няколко промени спрямо селектираните при победите срещу Малта и Финландия в група G миналия месец, а 22-годишният Валенте си спечели повиквателна след серия от добри изяви на клубно ниво. Той е бивш италиански младежки национал, който смени страната, която представлява. Халфът също така игра за тима на Нидерландия до 21 години, с който достигна до полуфиналите на Европейското първенство в Словакия през юни.

Друг полузащитник на Фейенорд - Куентин Тимбер, също се завръща в състава, след като трябваше да се оттегли миналия месец. Тюн Копмайнерс беше повикан за негов заместник тогава, но този път не беше селектиран. Лутшарел Хеертруйда също отново получи повиквателна за мачовете на националния отбор, след като играе в центъра на защитата на Съндърланд през последните седмици, замествайки контузения бранител на Ливърпул Джереми Фримпонг. Де Лихт влиза в състава на мястото на Стефан де Фрай от Интер, докато Ноа Ланг се завръща, въпреки че получава малко игрово време в новия си клуб Наполи.

Тимът на Нидерландия почти сигурно се нуждае само от една победа от последните си два мача от групите, за да се класира за Световното първенство в Канада, Мексико и Съединените щати. Поради много по-добрата си голова разлика, нидерландците дори биха могли да си позволят да загубят от Полша във Варшава следващия петък, при условие че спечелят последния си двубой срещу Литва в Амстердам по-следващия понеделник. “Лалетата” са начело във временното класиране с 16 точки от шест мача, с 3 повече от втория Полша.

Снимки: Gettyimages