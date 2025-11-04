Виза бави Славко Матич за Септември

Старши треньорът на Септември София Славко Матич очаква издаването на работна виза и заради това не е водил тима в домакинството срещу Славия. Клубът обяви завръщането му през миналата седмица, но документни неволи засега го спират от повторен официален дебют. Вместо него в тимовия лист бе записан Младен Стоев, който води столичани и при успеха над Спортист в Своге за купата.

В събота Септември София гостува на Спартак Варна. Надеждата е до тогава Матич да бъде записан в БФС и да може да води тима си от пейката. В предишния кръг клубът от Драгалевци, който домакинства в „Надежда“, загуби с 0:1 от Славия.

Двубоя с белите пропусна Кубрат Йонашчъ. Универсалният играч на Септември, който стигна и до капитанската лента, лекува контузия. Надеждата е да е готов за визитата на Спартак Вн.