Спартак (Варна) и Септември (Сф) откриват кръга в efbet Лига

Спартак (Варна) и Септември (София) дават старт на 15-ия кръг в efbet Лига. Двубоят на "Коритото" е от 15:00 часа и ще бъде ръководен от Георги Кабаков.

Домакините влизат в срещата от 9-ото място в класирането, докато столичани се намират на предпоследната позиция. Разликата между двата отбора е 5 точки, а днес те ще търсят завръщане на победния път.

Преди седмица "соколите" отстъпиха на Добруджа (0:2), а септемврийци загубиха минимално от Славия (0:1).

Проблемите в защита продължават да тормозят Гьоко Хаджиевски и той няма да може да разчита на Деян Лозев, Илкер Будинов и Лукас Магджински.

За гостите под въпрос е Кубрат Йонашчъ, който пропусна последните два шампионатни мача заради травма. Край тъчлинията се очаква да застане новият старши треньор Славко Матич, който очакваше издаването на работна виза.

