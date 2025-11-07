Популярни
Спартак (Варна) и Септември (Сф) откриват кръга в efbet Лига

  • 7 ное 2025 | 07:45
  • 864
  • 1
Спартак (Варна) и Септември (Сф) откриват кръга в efbet Лига

Спартак (Варна) и Септември (София) дават старт на 15-ия кръг в efbet Лига. Двубоят на "Коритото" е от 15:00 часа и ще бъде ръководен от Георги Кабаков.

Домакините влизат в срещата от 9-ото място в класирането, докато столичани се намират на предпоследната позиция. Разликата между двата отбора е 5 точки, а днес те ще търсят завръщане на победния път.

Преди седмица "соколите" отстъпиха на Добруджа (0:2), а септемврийци загубиха минимално от Славия (0:1).

Проблемите в защита продължават да тормозят Гьоко Хаджиевски и той няма да може да разчита на Деян Лозев, Илкер Будинов и Лукас Магджински.

Спартак се подготвя с известни проблеми
Спартак се подготвя с известни проблеми

За гостите под въпрос е Кубрат Йонашчъ, който пропусна последните два шампионатни мача заради травма. Край тъчлинията се очаква да застане новият старши треньор Славко Матич, който очакваше издаването на работна виза. 

Виза бави Славко Матич за Септември
Виза бави Славко Матич за Септември

Спартак (Варна) - Септември (София)

Начало: 15:00 часа
Съдия: Георги Кабаков
Стадион: "Спартак", Варна

