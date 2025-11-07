Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Защо Кими Антонели посети два пъти за един ден гроба на Сена в Сао Пауло

Защо Кими Антонели посети два пъти за един ден гроба на Сена в Сао Пауло

  • 7 ное 2025 | 15:04
  • 561
  • 1

Новобранецът в отбора на Мерцедес Андреа Кими Антонели не пропусна да посети гроба на трикратния световен шампион Айртон Сена в родния му град Сао Пауло преди първото си състезание на пистата „Интерлагос“.

Антонели никога не е крил своите симпатии към бразилеца и всъщност именно Сена е причината пилотът на Мерцедес да избере да се състезава с №12 във Формула 1 (Сена печели своята първа титла във Формула 1 през 1988 година с №12 на носа на своя автомобил). В сряда Антонели отдаде своята почит към легендарния бразилец не веднъж, а цели два пъти.

„Да, беше много готино изживяване. Очевидно Айртон е моят състезателен герой. Вчера имах много свободно време, така че си каза, защо не? Близо е до хотела, в който съм отседнал, така че реших да ида.

„Реших да отида сутринта, но след това отидох и следобед, защото намерих мястото за много тихо и спокойно, така че следобед просто реших да отида. Този път само с треньора ми и четохме. Четохме и прекарахме малко време на тишина и спокойствие, беше много приятно, но да, наистина исках да го посетя.

„Четох книга за Айртон, тя е на италиански, а в превод заглавието ѝ означава „Стремящ се към съвършенство“. Мисля, че беше много хубаво да прекараме малко време на спокойствие, защото като пилот, аз прекарвам много време под светлината на прожекторите. Така че беше хубаво да намеря малко време за себе си, встрани от всичко останало“, обясни Антонели пред медиите на „Интерлагос“ вчера.

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Канкунен за удара на Рованпера: Случва се

Канкунен за удара на Рованпера: Случва се

  • 7 ное 2025 | 15:29
  • 313
  • 0
Леклер: Искам да се кача на подиума на "Интерлагос“

Леклер: Искам да се кача на подиума на "Интерлагос“

  • 7 ное 2025 | 14:54
  • 413
  • 0
Пирели може отново да ограничи продължителността на стинтовете в Катар

Пирели може отново да ограничи продължителността на стинтовете в Катар

  • 7 ное 2025 | 14:43
  • 355
  • 0
Алекс Маркес зададе темпото на старта на уикенда в Португалия

Алекс Маркес зададе темпото на старта на уикенда в Португалия

  • 7 ное 2025 | 13:44
  • 393
  • 0
Любо Руйков тества картинг на T4 Series България

Любо Руйков тества картинг на T4 Series България

  • 7 ное 2025 | 13:43
  • 1854
  • 0
Зак Браун: Предпочитам да загубим титлата, отколкото да фаворизираме един пилот

Зак Браун: Предпочитам да загубим титлата, отколкото да фаворизираме един пилот

  • 7 ное 2025 | 12:57
  • 3696
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) 1:2 Септември, "соколите" се върнаха в мача

Спартак (Варна) 1:2 Септември, "соколите" се върнаха в мача

  • 7 ное 2025 | 16:25
  • 5979
  • 8
11-те на Ботев и Добруджа

11-те на Ботев и Добруджа

  • 7 ное 2025 | 16:27
  • 603
  • 0
Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

  • 7 ное 2025 | 11:28
  • 31283
  • 56
Веласкес отличи двама от ЦСКА: Ако им оставиш пространство, ще имаш проблем

Веласкес отличи двама от ЦСКА: Ако им оставиш пространство, ще имаш проблем

  • 7 ное 2025 | 11:19
  • 27769
  • 60
Нико Петров: Левски напомня на ЦСКА на Томаш от "дербито" през март, но сега ролите ще са разменени

Нико Петров: Левски напомня на ЦСКА на Томаш от "дербито" през март, но сега ролите ще са разменени

  • 7 ное 2025 | 14:47
  • 5824
  • 4
„Лигата на талантите“ с акцент върху кампанията на БФС за млади съдии и ценностите на професията

„Лигата на талантите“ с акцент върху кампанията на БФС за млади съдии и ценностите на професията

  • 7 ное 2025 | 10:38
  • 5938
  • 4