Защо Кими Антонели посети два пъти за един ден гроба на Сена в Сао Пауло

Новобранецът в отбора на Мерцедес Андреа Кими Антонели не пропусна да посети гроба на трикратния световен шампион Айртон Сена в родния му град Сао Пауло преди първото си състезание на пистата „Интерлагос“.

Антонели никога не е крил своите симпатии към бразилеца и всъщност именно Сена е причината пилотът на Мерцедес да избере да се състезава с №12 във Формула 1 (Сена печели своята първа титла във Формула 1 през 1988 година с №12 на носа на своя автомобил). В сряда Антонели отдаде своята почит към легендарния бразилец не веднъж, а цели два пъти.

„Да, беше много готино изживяване. Очевидно Айртон е моят състезателен герой. Вчера имах много свободно време, така че си каза, защо не? Близо е до хотела, в който съм отседнал, така че реших да ида.



„Реших да отида сутринта, но след това отидох и следобед, защото намерих мястото за много тихо и спокойно, така че следобед просто реших да отида. Този път само с треньора ми и четохме. Четохме и прекарахме малко време на тишина и спокойствие, беше много приятно, но да, наистина исках да го посетя.



„Четох книга за Айртон, тя е на италиански, а в превод заглавието ѝ означава „Стремящ се към съвършенство“. Мисля, че беше много хубаво да прекараме малко време на спокойствие, защото като пилот, аз прекарвам много време под светлината на прожекторите. Така че беше хубаво да намеря малко време за себе си, встрани от всичко останало“, обясни Антонели пред медиите на „Интерлагос“ вчера.

