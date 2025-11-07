Ямал и още четирима се завръщат за Испания за ключовите мачове с Грузия и Турция

Селекционерът на европейския шампион Испания Луис де ла Фуенте обяви имената на 26-имата футболисти, на които ще разчита за световните квалификации срещу Грузия (15 ноември) и Турция (18 ноември), които са решаващи за директното класиране за Мондиал 2026.

Макар и да няма големи изненади сред повиквателните, има редица промени спрямо състава за октомврийските мачове, в които Испания спечели като домакин с 2:0 срещу Грузия и с 4:0 срещу България. След като пропуснаха въпросните двубои заради травми, този път на разположение на селекционера ще бъдат защитникът Дийн Хаусен, халфовете Фабиан Руис, Фермин Лопес, Дани Олмо и крилото Ламин Ямал. Към тях може да се добави и още един халф - Пабло Форналс, който не е бил в състава на “Ла Фурия Роха” от четири години насам.

𝗪𝗲 𝘄𝗲𝗮𝗿 𝗼𝘂𝗿 𝗱𝗿𝗲𝗮𝗺𝘀 𝗶𝗻 𝗿𝗲𝗱.

Red for passion, red for Spain.



Here’s Luis de la Fuente’s squad list.👇#VamosEspaña | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/vEfDxvwIXW — Spanish Football (@SpainIsFootball) November 7, 2025

От друга страна, има и няколко липсващи имена. Заради своите травми този път не са повикани бранителят Робин Льо Норман и полузащитникът Педри, докато крилата Хесус Родригес и Хорхе де Фрутос са другите двама отсъстващи. Заради физическите си проблеми десният бек Даниел Карвахал, халфовете Родри и Гави, както и крилото Нико Уилямс отново не са получили повиквателни от Де ла Фуенте. Същото се отнася и за доскорошния капитан на тима Алваро Мората, въпреки че той не страда от контузия.

Състав на Испания за мачовете с Грузия и Турция:



Вратари: Унай Симон, Давид Рая, Алекс Ремиро



Защитници: Аймерик Лапорт, Даниел Вивиан, Алехандро Грималдо, Маркос Йоренте, Марк Кукурея, Пау Кубарси, Дийн Хаусен, Педро Поро



Халфове: Фабиан Руис, Мартин Субименди, Микел Мерино, Алейш Гарсия, Пабло Бариос, Алекс Баена, Пабло Форналс



Нападатели: Микел Оярсабал, Йереми Пино, Дани Олмо, Фермин Лопес, Ламин Ямал, Феран Торес, Саму Омородион, Борха Иглесиас

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages