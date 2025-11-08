Интригуващ сблъсък в "Надежда"

Популярни
  • 8 ное 2025 | 07:30
  • 1354
  • 4
Локомотив (София) и Ботев (Враца) се изправят един срещу друг в двубой от 15-ия кръг на efbet Лига. Сблъсъкът на стадиона в столичния квартал "Надежда" е от 12:00 часа и ще бъде ръководен от Стоян Арсов.

Двата отбора са съседи в класирането - "железничарите" заемат деветата позиция със своите 16 точки, а с две повече гостите се намират две места по-напред.

"Червено-черните" влизат в мача в добро настроение, след като успяха да прекъснат дългата си серия без успех в първенството, побеждавайки Берое (3:1) под Аязмото преди 5 дни.

Тимът на Тодор Симов пък успя да вземе точка от втория в подреждането ЦСКА 1948, завършвайки при нулево равенство във Враца. Със сигурност футболистите на Ботев са мотивирани да продължат с доброто си представяне и да си тръгнат от столицата като победители.

Голямата липса за домакините е тази на нападателя Анте Аралица, който ще бъде извън терените до края на календарната година заради контузия. Всички други играчи са на разположение на Станислав Генчев.

В лагера на "зелените" няма сериозни кадрови проблеми и наставникът им ще заложи на оптимален състав в търсене на успеха.

Локомотив (София) - Ботев (Враца)

Начало: 12:00 часа
Съдия: Стоян Арсов
Стадион: "Локомотив", София

