Интригуващ сблъсък в "Надежда"

Локомотив (София) и Ботев (Враца) се изправят един срещу друг в двубой от 15-ия кръг на efbet Лига. Сблъсъкът на стадиона в столичния квартал "Надежда" е от 12:00 часа и ще бъде ръководен от Стоян Арсов.

Двата отбора са съседи в класирането - "железничарите" заемат деветата позиция със своите 16 точки, а с две повече гостите се намират две места по-напред.

"Червено-черните" влизат в мача в добро настроение, след като успяха да прекъснат дългата си серия без успех в първенството, побеждавайки Берое (3:1) под Аязмото преди 5 дни.

Локомотив (София) прекъсна дългата си серия без успех в еfbet Лига!

Тимът на Тодор Симов пък успя да вземе точка от втория в подреждането ЦСКА 1948, завършвайки при нулево равенство във Враца. Със сигурност футболистите на Ботев са мотивирани да продължат с доброто си представяне и да си тръгнат от столицата като победители.

ЦСКА 1948 се "спъна" във Враца за кеф на Левски

Голямата липса за домакините е тази на нападателя Анте Аралица, който ще бъде извън терените до края на календарната година заради контузия. Всички други играчи са на разположение на Станислав Генчев.

Голмайсторът на Локо (София) аут до края на годината

В лагера на "зелените" няма сериозни кадрови проблеми и наставникът им ще заложи на оптимален състав в търсене на успеха.

Локомотив (София) - Ботев (Враца)

Начало: 12:00 часа

Съдия: Стоян Арсов

Стадион: "Локомотив", София