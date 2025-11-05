Популярни
Очаквайте от 19:30: Живондов и Недялков с прогнози за гостуването на Ференцварош в Лига Европа
  Голмайсторът на Локо (София) аут до края на годината

  5 ное 2025
Нападателят на Локомотив (София) Анте Аралица ще бъде извън терените до края на календарната година заради частично разкъсване на ахилесово сухожилие, съобщиха от клуба. Той получи контузията още при гостуването на Ботев (Пловдив) в четвъртия кръг на efbet Лига.

Поради сравнително дългия период на лечение и липсата на риск от влошаване на травмата, голмайсторът имаше огромното желание да продължи да играе до зимата, в опит да помогне на отбора. Макар и далеч от 100 процента, Аралица го направи, но след равенството с Локомотив (Пловдив), в което той изигра едно полувреме и се разписа, болките му се засилиха. Заедно с ръководството и треньорския щаб беше взето решение да започне пълно възстановяване още сега, заявиха от Локомотив.

В понеделник Анте Аралица замина за Букурещ, където ще премине основната част от лечението си в една от най-добрите клиники за спортна медицина в Европа. Очаква се Аралица да бъде напълно готов за началото на зимната подготовка.

