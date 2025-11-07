Трети кръг в efbet Супер Волей: изпитание за фаворитите и шанс за изненада

След два изиграни кръга efbet Супер Волей вече предлага сериозни интриги и сблъсъци между отбори с различни амбиции - от традиционните фаворити до стабилни в представянето си аутсайдери. Третият кръг обещава нови емоции и важни двубои, които могат да размесят ранното класиране.

Две волейболни дербита, снукър и футбол в програмата на Sportbg.bg

Локомотив Авиа - Черно море



7 ноември | 17:00 | зала „Паисий Хилендарски“ След като почива в отминалия кръг, Локомотив Авиа ще търси първи успех пред собствени трибуни този сезон. Варненци от своя страна ще се опитат да се реабилитират след загубата у дома от Берое (1-3). Очаква се равностоен двубой с възможни изненади.

На живо по Sportbg.bg.

Пирин - Нефтохимик 2010



7 ноември | 19:30 | зала „Септември“ Пирин ще се опита да се върне на победния път след тежкото 0-3 от Левски, но срещу себе си ще има Нефтохимик - отбор в отлична форма и с впечатляващ сервис (14 аса срещу Славия). Тимът от Бургас показва увереност и дълбочина в състава си, което го прави фаворит в този сблъсък. За разложани ключът ще е стабилно посрещане.

Монтана Волей - Дунав



8 ноември | 18:00 | зала „Младост“ Монтана ще търси реванш след поражението от ЦСКА, докато Дунав ще се опита да затвърди добрата си форма от предходните мачове, въпреки загубата с 2-3 от Дея. И двата отбора имат силни нападатели и показаха характер, но домакинското предимство и по-опитният състав накланят везните в полза на монтанчани.

Берое 2016 - ЦСКА



8 ноември | 18:00 | зала „Иван Вазов“ Един от най-очакваните двубои на кръга. Берое показа стабилност срещу Черно море и ще има амбиция да спре серията на ЦСКА, който стартира сезона с две победи. Армейците обаче са в подем и изглеждат все по-сработени. Мачът обещава високо темпо и зрелищни разигравания - вероятно ще бъде решен в четири или пет гейма.

На живо по Sportbg.bg.

Дея Спорт - Левски София



8 ноември | 19:00 | зала „Бойчо Брънзов“ Дербито на кръга! Дея влиза с победа и самочувствие, но срещу себе си има действащия шампион. Левски впечатли с категоричния си успех над Пирин и с мощна блокада. Мачът противопоставя два от традиционно силните в първенството досега - и вероятно ще бъде решен от посрещане и дисциплината в защита.