  2. Волейбол
  Две волейболни дербита, снукър и футбол в програмата на Sportbg.bg

Две волейболни дербита, снукър и футбол в програмата на Sportbg.bg

  • 6 ное 2025 | 13:30
  • 303
  • 0
Две волейболни дербита, снукър и футбол в програмата на Sportbg.bg

Две волейболни дербита от efbet Супер Волей, снукър от Winbet Snooker League и футбол от Трета лига и женски футбол има в програмата на Sportbg.bg за тази седмица.

В петък от 17:00 часа вицешампионът Локомотив Авиа приема Черно море (Варна) в Пловдив.

В събота от 20:00 часа Берое 2016 е домакин на ЦСКА в Стара Загора.

И двата мача ще бъдат излъчени на живо по Sportbg.bg.

Седмична програма на Sportbg.bg:

четвъртък 6 ноември 2025 18.30 23.00 Winbet Snooker League

петък 7 ноември 2025 17.00 19.00 Локомотив Авиа - Черно море

събота 8 ноември 2025 18.00 20.00 Берое-ЦСКА

събота 8 ноември 2025 13.00 15.30 ФК ЛП Супер Спорт – ФК Локомотив, стадион Летище футбол жени

събота 8 ноември 2025 14.00 16.00 ЦСКА III (София) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.) трета лига

събота 8 ноември 2025 18.30 20.30 Черно Море - Амиго Северозапад футзал

неделя 9 ноември 2025 13.30 15.30 Черно Море - Амиго Северозапад футзал

неделя 9 ноември 2025 12.00 14.00 ЦСКА (София) - Ботев (Враца) U16 (ПЖИ)

неделя 9 ноември 2025 14.00 16.00 ЦСКА (София) - Шипка старс 2015 (Асеновград) U15 (ПЖИ)

Ахметджан Ершимшек: В реванша трябва да покажем същата концентрация и високо ниво на игра

Алекс Грозданов и Богданка спечелиха Суперкупата на Полша

Марица на крачка от групите на ШЛ след разгром срещу Динамо (Загреб)

Волейболистките на Левски отпаднаха от "Чалъндж къп"

Обявиха програмата на Евроволей 2026 в София, България - Полша закрива групата

Николай Желязков: Люцканов игра с 2 тренировки, Гоцев бе с температура

Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

Благо Георгиев в "Моята история": Уволниха Гулит заради мен, а луд късмет ме спаси от тежко наказание в Германия

Галатасарай със сензационен план за Меси

Време е за четвъртия кръг в Лига Европа

Янев повтаря титулярния състав от последните два мача и срещу Левски?

Хулио Веласкес умува за Куршума

