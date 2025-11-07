Добромир Дафинов: Да вземем максимума

В неделя, СФК Светкавица 2014 (Търговище) приема Рилци (Добрич). Срещата е от 13-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Предстои мач, който трябва да спечелим. Наясно сме какво ни очаква. Излизаме срещу съперник, който е амбициран да излезе от затруднено положение. Ние не сме в по-леко. В някои мачове показахме, че имаме добър потенциал. Все нещо не ни достигаше да вземем максимума. Трябва обаче да го направим в предстоящия двубой, за да зарадваме феновете“, коментира пред Sportal.bg Добромир Дафинов, президент на СФК Светкавица 2014.