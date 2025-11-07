Ивайло Станчев: Нямаме право на грешка

Черноморец (Балчик) играе утре във Варна с втория отбор на местния Спартак. Срещата е от 13-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Нямаме право на грешка. Въпреки това виждаме, че няма лесни мачове. Теренът е изкуствен и бързо трябва да се нагодим. Длъжни сме да спечелим във Варна, за да можем да приемем Септември (Тервел) в добра позиция през следващата седмица. Сега обаче концентрацията ни е насочена единствено към двубоя срещу дубъла на „соколите““, коментира пред Sportal.bg Ивайло Станчев, треньор на Черноморец.