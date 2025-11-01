Черноморец (Балчик) се спаси накрая

Черноморец (Балчик) запази лидерската си позиция и след днешното 2:2 у дома срещу Черно море II (Варна). Срещата е от 12-ия кръг на Североизточната Трета лига. Стана хубав, двуостър и динамичен двубой. Георги Пасков подаде и Николай Костадинов вкара за гостите в 36-ата минута. Пасков удвои след изпълнение на странична ножица в средата на второто полувреме. Домакините заличиха пасива в последните десетина минути. Първо Стефан Митев намали на 1:2. Мартин Янакиев фиксира хикса, 180 секунди преди края.