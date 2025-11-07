Димитър Дерменджиев: Какво ще направим ние

В неделя, вторият отбор на Локомотив (Пловдив) гостува в Созопол на едноименния тим. Срещата от 16-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„В последният мач демонстрирахме как трябва да играе един млад, подготвен отбор. Надявам се да продължим да го затвърждаваме в следващите срещи. Предстои ни труден тест в Созопол. Съперникът е агресивен. Винаги е пределно мотивиран да печели домакинските си мачове. Изключително важно е да демонстрираме характер. Иначе рядко някой ни надиграва. Не се притесняваме от противниците, а от нас самите. От нас зависи, какво ще направим в Созопол“, коментира пред Sportal.bg Димитър Дерменджиев, треньор на Локо.