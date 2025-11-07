Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив) ІІ
  3. Димитър Дерменджиев: Какво ще направим ние

Димитър Дерменджиев: Какво ще направим ние

  • 7 ное 2025 | 07:57
  • 184
  • 1

В неделя, вторият отбор на Локомотив (Пловдив) гостува в Созопол на едноименния тим. Срещата от 16-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„В последният мач демонстрирахме как трябва да играе един млад, подготвен отбор. Надявам се да продължим да го затвърждаваме в следващите срещи. Предстои ни труден тест в Созопол. Съперникът е агресивен. Винаги е пределно мотивиран да печели домакинските си мачове. Изключително важно е да демонстрираме характер. Иначе рядко някой ни надиграва. Не се притесняваме от противниците, а от нас самите. От нас зависи, какво ще направим в Созопол“, коментира пред Sportal.bg Димитър Дерменджиев, треньор на Локо.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Йорданов: Ако бяхме по-настоятелни, щяхме да вкараме и второ попадение

Йорданов: Ако бяхме по-настоятелни, щяхме да вкараме и второ попадение

  • 7 ное 2025 | 00:49
  • 1002
  • 4
Дуарте: Трябва да контролираме повече топката

Дуарте: Трябва да контролираме повече топката

  • 7 ное 2025 | 00:44
  • 813
  • 0
Сон: Малко сме изнервени

Сон: Малко сме изнервени

  • 7 ное 2025 | 00:28
  • 1106
  • 0
Защо Чочев влезе чак в 71-вата минута? Има любопитна причина и треньорът на Лудогорец я разкри

Защо Чочев влезе чак в 71-вата минута? Има любопитна причина и треньорът на Лудогорец я разкри

  • 7 ное 2025 | 00:20
  • 29263
  • 15
Чочев: Дано срещу Арда покажем по-доброто си лице

Чочев: Дано срещу Арда покажем по-доброто си лице

  • 7 ное 2025 | 00:09
  • 776
  • 2
Лудогорец с трето поредно поражение в ЛЕ, пак пусна три гола в Унгария

Лудогорец с трето поредно поражение в ЛЕ, пак пусна три гола в Унгария

  • 6 ное 2025 | 23:55
  • 50762
  • 255
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец с трето поредно поражение в ЛЕ, пак пусна три гола в Унгария

Лудогорец с трето поредно поражение в ЛЕ, пак пусна три гола в Унгария

  • 6 ное 2025 | 23:55
  • 50762
  • 255
Везенков и Олимпиакос приемат Партизан с мисъл за шеста победа в Евролигата

Везенков и Олимпиакос приемат Партизан с мисъл за шеста победа в Евролигата

  • 7 ное 2025 | 07:19
  • 2962
  • 1
Спартак (Варна) и Септември (Сф) откриват кръга в efbet Лига

Спартак (Варна) и Септември (Сф) откриват кръга в efbet Лига

  • 7 ное 2025 | 07:45
  • 890
  • 1
Ще срещне ли Ботев (Пловдив) трудности срещу последния?

Ще срещне ли Ботев (Пловдив) трудности срещу последния?

  • 7 ное 2025 | 07:59
  • 1867
  • 3
Защо Чочев влезе чак в 71-вата минута? Има любопитна причина и треньорът на Лудогорец я разкри

Защо Чочев влезе чак в 71-вата минута? Има любопитна причина и треньорът на Лудогорец я разкри

  • 7 ное 2025 | 00:20
  • 29263
  • 15
Нови 18 мача заплетоха интригата в Лига Европа

Нови 18 мача заплетоха интригата в Лига Европа

  • 7 ное 2025 | 00:19
  • 28982
  • 1