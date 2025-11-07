Популярни
  3. Недялко Москов: Вярвам в нашия отбор, дано терена да е добър

Недялко Москов: Вярвам в нашия отбор, дано терена да е добър

  • 7 ное 2025 | 07:52
  • 234
  • 0

Eдноименният тим на Несебър приема в неделя Марица (Пловдив). Срещата е от 16-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Двубой между първия и втория в класирането. Очаквам да се получи хубав мач. Вярвам в нашия отбор. Смятам, че сме по-добри. Всичко показва, че трябва да спечелим. Единственото, което ме притеснява е теренът ни. Вероятно няма да е в добро състояние, заради валежите, а и мача, който ще изиграе Черноморец (Бургас) в предишния ден. За нашия отбор е много важно терена да е добър, защото се стремим да играем футбол. Една от причините, но не основната, да загубим от Розова долина, беше именно лошия терен“, коментира пред Sportal.bg Недялко Москов, президент на Несебър.

