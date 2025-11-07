Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ОФК Костинброд
  3. Росен Крумов: Не съперниците, а нашите проблеми ни притесняват

Росен Крумов: Не съперниците, а нашите проблеми ни притесняват

  • 7 ное 2025 | 07:15
  • 64
  • 0
Росен Крумов: Не съперниците, а нашите проблеми ни притесняват

Едноименният тим на Костинброд гостува утре Левски II (София). Срещата е от 16-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Предстои ни двубой срещу отбор, съставен от млади момчета. Подготвени и амбицирани да се утвърдят в мъжкия футбол. Не съперниците, а нашите проблеми ни притесняват. Грешките, които допускаме в хода на мачовете, ни костваха загуба на доста точки от началото на сезона. Не спираме да работим за да се справим. Ще търсим кардинално решение след края на полусезона“, коментира пред Sportal.bg Росен Крумов, председател на УС на ОФК Костинброд.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Йорданов: Ако бяхме по-настоятелни, щяхме да вкараме и второ попадение

Йорданов: Ако бяхме по-настоятелни, щяхме да вкараме и второ попадение

  • 7 ное 2025 | 00:49
  • 789
  • 0
Дуарте: Трябва да контролираме повече топката

Дуарте: Трябва да контролираме повече топката

  • 7 ное 2025 | 00:44
  • 658
  • 0
Сон: Малко сме изнервени

Сон: Малко сме изнервени

  • 7 ное 2025 | 00:28
  • 907
  • 0
Защо Чочев влезе чак в 71-вата минута? Има любопитна причина и треньорът на Лудогорец я разкри

Защо Чочев влезе чак в 71-вата минута? Има любопитна причина и треньорът на Лудогорец я разкри

  • 7 ное 2025 | 00:20
  • 21415
  • 6
Чочев: Дано срещу Арда покажем по-доброто си лице

Чочев: Дано срещу Арда покажем по-доброто си лице

  • 7 ное 2025 | 00:09
  • 629
  • 0
Лудогорец с трето поредно поражение в ЛЕ, пак пусна три гола в Унгария

Лудогорец с трето поредно поражение в ЛЕ, пак пусна три гола в Унгария

  • 6 ное 2025 | 23:55
  • 42160
  • 242
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец с трето поредно поражение в ЛЕ, пак пусна три гола в Унгария

Лудогорец с трето поредно поражение в ЛЕ, пак пусна три гола в Унгария

  • 6 ное 2025 | 23:55
  • 42160
  • 242
Везенков и Олимпиакос приемат Партизан с мисъл за шеста победа в Евролигата

Везенков и Олимпиакос приемат Партизан с мисъл за шеста победа в Евролигата

  • 7 ное 2025 | 07:19
  • 174
  • 0
Защо Чочев влезе чак в 71-вата минута? Има любопитна причина и треньорът на Лудогорец я разкри

Защо Чочев влезе чак в 71-вата минута? Има любопитна причина и треньорът на Лудогорец я разкри

  • 7 ное 2025 | 00:20
  • 21415
  • 6
Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

  • 6 ное 2025 | 21:30
  • 18505
  • 3
Изключителни дербита във втория ден от деветия кръг в Евролигата

Изключителни дербита във втория ден от деветия кръг в Евролигата

  • 7 ное 2025 | 00:18
  • 8567
  • 1
Нови 18 мача заплетоха интригата в Лига Европа

Нови 18 мача заплетоха интригата в Лига Европа

  • 7 ное 2025 | 00:19
  • 25872
  • 1