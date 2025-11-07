Росен Крумов: Не съперниците, а нашите проблеми ни притесняват

Едноименният тим на Костинброд гостува утре Левски II (София). Срещата е от 16-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Предстои ни двубой срещу отбор, съставен от млади момчета. Подготвени и амбицирани да се утвърдят в мъжкия футбол. Не съперниците, а нашите проблеми ни притесняват. Грешките, които допускаме в хода на мачовете, ни костваха загуба на доста точки от началото на сезона. Не спираме да работим за да се справим. Ще търсим кардинално решение след края на полусезона“, коментира пред Sportal.bg Росен Крумов, председател на УС на ОФК Костинброд.