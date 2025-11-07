Палмейрас удари отбора на Неймар и дръпна на върха в Бразилейро Betano

Популярни
В ранните часове на 7-и ноември (петък) се изиграха последните три мача от 32-рия кръг на Бразилейро Betano.

След техния край в класирането отборът на Палмейрас води вече с три точки пред преследвача си Фламенго. Лидерите обаче имат по един мач в запас заради участието си в Световното клубно първенство и тепърва имат да изиграят по още осем, а не седем мача като повечето отбори в шампионата. На дъното също имаше интересни размествания, като Сантос на Неймар попадна в зоната на изпадащите.

Всичко започна с победата на Флуминензе срещу Мирасол с минималното 1:0. Единственият гол в срещата падна в 31-вата минута, когато Кевин Серна прати топката в собствената си врата.

С успеха домакините добавиха ценни три точки и запазиха шансовете си да преследват шестото място, което дава право на участие в най-престижния южноамерикански турнир Копа Либертадорес.

Сеара и Форталеза поделиха точките след равенство 1:1. Този мач бе особено важен в битката на дъното. Форталеза започна вечерта на предпоследното място и беше близо до много ценна победа, след като Адам Барейро откри резултата в 37-ата минута.

Драматичната развръзка обаче настъпи в изтичащите секунди на редовното време, когато Педро Раул вкара гол.

Така Сеара прибра много ценна точка, която ги изравни с РБ Брагантино на 12-ото място, което дава право на участие във втория по сила турнир Копа Судамерикана.

Претендентът за титлата Палмейрас спечели безценни три точки при домакинството си на Сантос с Неймар в състава си. Бившата звезда на Барселона и Пари Сен Жермен не беше активна, което си каза думата, и настоящият му отбор отстъпи с 0:2. Така Сантос потъна в зоната на изпадащите, но е само с точка зад първия над чертата Витория, като има и мач по-малко. Палмейрас от своя страна дръпна с три точки пред прекия си конкурент за титлата Фламенго, който направи 24 часа по-рано равен 2:2 с градския съперник на “зелените” Сао Пауло. И двата гола в днешния мач отбеляза Витор Роке (67', 90’), с което той за пореден път покачи акциите си и се постави в позиция да бъде все по-желан от Манчестър Юнайтед.

Преди броени дни се появи информация, че “червените дяволи” са готови да дадат 50 млн евро.

