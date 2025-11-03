В Манчестър Юнайтед са готови да платят 50 милиона за преродения Витор Роке, което би зарадвало Барселона

Манчестър Юнайтед проявява сериозен интерес към бившия играч на Барселона Витор Роке. След трудна година в Испания бразилецът се завърна в родината си и изглежда прероден с екипа на Палмейрас, помагайки на отбора си да стигне до финала на Копа Либертадорес. Според "Спорт" Манчестър Юнайтед следи много внимателно 20-годишния нападател и е готов да извади за него 50 милиона евро.
Палмейрас плати 25,5 милиона евро плюс още пет милиона под формата на бонуси за 80% от правата на играча. Ако 20-кратният шампиона на Англия наистина плати 50 милиона за него, това ще е добра новина за Барселона, тъй като каталунците ще вземат 10 милиона евро от такъв трансфер.
Очаква се добрата форма на Роке да му донесе и повиквателна за следващите контроли на Бразилия. Голямата цел на нападателя е да попадне в състава на Карло Анчелоти за Световното първенство през следващата година. Точно заради това самият Роке и неговите агенти смятат, че в момента е по-добре той да продължи да играе в Бразилия, а не да се завръща в Европа. Заради това трансфер в Юнайтед би бил малко вероятен през януари, но е съвсем възможно да се случи през следващото лято, ако Роке продължи с добрите си изяви.
Снимки: Imago