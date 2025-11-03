В Манчестър Юнайтед са готови да платят 50 милиона за преродения Витор Роке, което би зарадвало Барселона

Популярни
  • 3 ное 2025 | 11:54
  • 2912
  • 0
Манчестър Юнайтед проявява сериозен интерес към бившия играч на Барселона Витор Роке. След трудна година в Испания бразилецът се завърна в родината си и изглежда прероден с екипа на Палмейрас, помагайки на отбора си да стигне до финала на Копа Либертадорес. Според "Спорт" Манчестър Юнайтед следи много внимателно 20-годишния нападател и е готов да извади за него 50 милиона евро.

Палмейрас плати 25,5 милиона евро плюс още пет милиона под формата на бонуси за 80% от правата на играча. Ако 20-кратният шампиона на Англия наистина плати 50 милиона за него, това ще е добра новина за Барселона, тъй като каталунците ще вземат 10 милиона евро от такъв трансфер.

Очаква се добрата форма на Роке да му донесе и повиквателна за следващите контроли на Бразилия. Голямата цел на нападателя е да попадне в състава на Карло Анчелоти за Световното първенство през следващата година. Точно заради това самият Роке и неговите агенти смятат, че в момента е по-добре той да продължи да играе в Бразилия, а не да се завръща в Европа. Заради това трансфер в Юнайтед би бил малко вероятен през януари, но е съвсем възможно да се случи през следващото лято, ако Роке продължи с добрите си изяви.

Снимки: Imago

