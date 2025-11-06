Мъжът, който бе обвинен, че е ударил Наумов: Не съм аз, имам отговорна професия

Мъжът, който бе обвинен, че е хвърлил бутилка с вода и удари по главата вратаря на Ботев (Пловдив) по време на дербито срещу Локомотив, заради което то бе прекратено, отрече да е виновен. Става въпрос за 39-годишния Владислав Кълвачев, който може да бъде съден и да получи присъда, след като съдът поиска да се образува досъдебно производство по случая.

“Категорично не съм хвърлил бутилка. Присъствах на стадиона, но не съм хвърлял по никого. Бях с двете си деца и съпругата ми. Полицаите ми показаха човек, който прилича на мен, но не са прави, че това съм аз“”, каза Кълвачев в Районния съд.

Съдът го попита дали има татуировка на бицепса, на което той отговори „Да“. След това Кълвачев бе повикан пред съдия Минчев, който му показа снимки.

„Категорично – това не съм аз. Бях на мача, за да гледам, а не да хвърлям бутилки или да прекратявам мачове“, заяви той.

В края той отсече- "Имам отговорна професия, аз не правя такива неща". Оказа се, че той е асансьорен техник.

В крайна сметка Районният съд прие, че наличните доказателства сочат настоящото производство да бъде прекратено, а материалите да бъдат изпратени на прокурор за образуване на наказателно производство, тъй като фактите и обстоятелствата сочат за извършено престъпление от общ характер.

По делото са налице доказателства, че футболната среща е прекратена заради инцидента – нанесен удар и телесна повреда по тялото на вратаря на гостуващия отбор Даниел Наумов.

„По този случай са извършени действия по установяване на извършителя. В материалите по изпратената преписка са налични справки и докладни записки, както и писмени обяснения на служители от Пето районно, част от които сочат, че разпознават лицето като именно този, който присъства днес в съдебната зала“, заяви съдия Иван Минчев.

Той добави, че полицаите са посочили, че Кълвачев членува във фракция и е познат по линия на футболно хулиганство. Изготвена е експертна справка, която потвърждава, че лицето е Владислав Кълвачев.