Джао пребори Селби и уреди изцяло китайски полуфинал

Китаецът Джао Синтонг достигна първия си полуфинал в ранкинг турнир, откакто стана световен шампион, след като победи Марк Селби с 6:5 на Международния шампионат.

28-годишният Джао влезе в историята през май, когато стана първият азиатец, спечелил световната титла в "Крусибъл" след победа с 18:12 над Марк Уилямс във финала. Оттогава насам сезонът му започна неравномерно.

Той постигна убедителна победа с 6:1 над Динг Дзюнхуей на поканения турнир Шанхай Мастърс, където стигна до полуфиналите, но там бе спрян от Кайрън Уилсън. След това обаче не бе преминавал отвъд осминафиналите в нито един турнир — до днес.

Днешният успех е и първата му победа над четирикратния световен шампион Марк Селби, който до момента беше спечелил всичките им пет предишни срещи.

Селби изглеждаше на път към нов успех, след като поведе с 4:2, но серия от брейкове 68, 97 и 55 изведе Джао до три поредни фрейма и обрат — 5:4. Селби отвърна с 81 точки в десетия фрейм и изравни, за да се стигне до решителен дванадесети, където Джао запази самообладание и затвори мача.

„Невероятно е! Това беше първият ми успех над Марк Селби, а освен това трябваше да направя обрат. Много съм горд от себе си“, каза тройният победител в ранкинг турнири Джао. „Наслаждавам се на това да бъда световен шампион и приемам отговорността, която идва с това. Харесва ми да играя под светлината на прожекторите.

Надявам се срещу У Изъ да направим страхотен мач — той е отличен играч и може да вкара всичко. Ще дам най-доброто от себе си, за да го победя. Китайският снукър е в страхотна форма — всеки китайски състезател вече е способен да печели трофеи.“

У Изъ се класира за полуфинала след разгромна победа с 6:0 над Бари Хокинс, като удължи серията си на 12 последователни спечелени фрейма. 22-годишният китайски талант изоставаше с 0:4 от Джъд Тръмп, преди да направи невероятен обрат с шест поредни спечелени фрейма, а сега продължи блестящата си форма. Забележително е, че в последните 12 фрейма, които е играл, е направил поне по един брейк над 50 точки.

Победата изведе У до петия полуфинал в кариерата му в ранкинг турнир. Той вече има два финала — на English Open 2024 и Scottish Open 2024, но тогава загуби съответно от Нийл Робъртсън и Лей Пейфан. В днешния мач У направи впечатляващи серии от 66, 64, 73, 85, 111 и 86 точки. Джао Синтонг и У Изъ ще се срещнат в мач от 17 фрейма, разпределен в две сесии, утре.