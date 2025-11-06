Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Саутхамптън
  3. Бивш халф на Барселона се завърна в английския футбол

Бивш халф на Барселона се завърна в английския футбол

  • 6 ное 2025 | 18:21
  • 394
  • 0
Бивш халф на Барселона се завърна в английския футбол

Отборът от второто ниво на английския футбол Саутхамптън подписа договор до края на сезона с бившия си играч Ориол Ромеу, обявиха от клуба. 34-годишният испански полузащитник прекара седем години на южния бряг между 2015 и 2022 година, изигравайки 256 мача, преди да напусне в посока Жирона в родината си. В последствие той премина в Барселона, но през лятото прекрати договора си с каталунския гранд и е освободен агент от края на август. 

Бивш халф на Барселона се завръща в Англия, очаква се да подпише утре
Бивш халф на Барселона се завръща в Англия, очаква се да подпише утре

"Чувствам се късметлия, че се завръщам и съм мотивиран да помогна възможно най-много. Усещам уважението и любовта към мен от клуба и дори из целия град. Специално е", коментира Ромеу пред клубния уебсайт. "Искам да се отплатя на феновете като изиграя добри мачове с целия си професионализъм. Това е целта ми сега, защото като бъдеш приветстван така от всички, искаш да им върнеш жеста", добави още дефанзивният халф.

Саутхамптън е без постоянен мениджър след уволнението на Уил Стил през миналата седмица и е на 19-ото място в Чемпиъншип.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Контузия вади Чуамени от строя за три седмици

Контузия вади Чуамени от строя за три седмици

  • 6 ное 2025 | 15:06
  • 526
  • 0
Замбия замени Аврам Грант с асистента му

Замбия замени Аврам Грант с асистента му

  • 6 ное 2025 | 14:54
  • 560
  • 0
Официално: Де Роси е новият треньор на Дженоа

Официално: Де Роси е новият треньор на Дженоа

  • 6 ное 2025 | 14:37
  • 588
  • 0
Венгер: Виртц разруши халфовата линия на Ливърпул

Венгер: Виртц разруши халфовата линия на Ливърпул

  • 6 ное 2025 | 14:17
  • 3403
  • 0
Борусия (Мьонхенгладбах) удължи договора на капитана си

Борусия (Мьонхенгладбах) удължи договора на капитана си

  • 6 ное 2025 | 14:10
  • 517
  • 0
Реал Мадрид се отказва от Геи, Ливърпул и Байерн остават в битката

Реал Мадрид се отказва от Геи, Ливърпул и Байерн остават в битката

  • 6 ное 2025 | 14:00
  • 8339
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Скандинавци и испанци водят преговори с Лудогорец

Скандинавци и испанци водят преговори с Лудогорец

  • 6 ное 2025 | 15:49
  • 19531
  • 10
Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

  • 6 ное 2025 | 07:20
  • 18106
  • 103
Огромно намаление на цените на билетите за следващия мач от Евролигата в София

Огромно намаление на цените на билетите за следващия мач от Евролигата в София

  • 6 ное 2025 | 17:08
  • 3552
  • 2
Очаквайте на живо: Пет супермача от Евролигата тази вечер

Очаквайте на живо: Пет супермача от Евролигата тази вечер

  • 6 ное 2025 | 18:57
  • 521
  • 0
Благо Георгиев в "Моята история": Уволниха Гулит заради мен, а луд късмет ме спаси от тежко наказание в Германия

Благо Георгиев в "Моята история": Уволниха Гулит заради мен, а луд късмет ме спаси от тежко наказание в Германия

  • 6 ное 2025 | 09:00
  • 14728
  • 17
Време е за четвъртия кръг в Лига Европа

Време е за четвъртия кръг в Лига Европа

  • 6 ное 2025 | 07:36
  • 13518
  • 0