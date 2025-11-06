Бивш халф на Барселона се завърна в английския футбол

Отборът от второто ниво на английския футбол Саутхамптън подписа договор до края на сезона с бившия си играч Ориол Ромеу, обявиха от клуба. 34-годишният испански полузащитник прекара седем години на южния бряг между 2015 и 2022 година, изигравайки 256 мача, преди да напусне в посока Жирона в родината си. В последствие той премина в Барселона, но през лятото прекрати договора си с каталунския гранд и е освободен агент от края на август.

"Чувствам се късметлия, че се завръщам и съм мотивиран да помогна възможно най-много. Усещам уважението и любовта към мен от клуба и дори из целия град. Специално е", коментира Ромеу пред клубния уебсайт. "Искам да се отплатя на феновете като изиграя добри мачове с целия си професионализъм. Това е целта ми сега, защото като бъдеш приветстван така от всички, искаш да им върнеш жеста", добави още дефанзивният халф.

Саутхамптън е без постоянен мениджър след уволнението на Уил Стил през миналата седмица и е на 19-ото място в Чемпиъншип.

