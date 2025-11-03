Бивш халф на Барселона се завръща в Англия, очаква се да подпише утре

Бившият полузащитник на Барселона Ориол Ромеу ще се завърне в Англия и отново ще облече екипа на Саутхамптън, информира авторитетният испански журналист Жерард Ромеро. Халфът ще премине медицински изследвания днес и утре, след което се очаква да подпише договор до края на настоящия сезон с опция за удължаването му с допълнителна година. 34-годишният футболист е свободен агент, след като през лятото напусна “Камп Ноу”, където прекара последния сезон. Той бе част от каталунците през миналата кампания.

Ромеу има сериозен опит по английските терени, тъй като вече е носил екипите на Челси и Саутхамптън в Премиър лийг. В момента “светците” са част от Чемпиъншип, след като изпаднаха през последната кампания. Представянето им във второто ниво на английския футбол също не е блестящо. Те нямат победа в последните си пет двубоя в шампионата и са в серия от три последователни поражения. Тимът се намира точно над зоната на изпадащите с едва две победи от 13 мача от началото на сезона в Чемпиъншип.