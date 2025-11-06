Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волфсбург
  3. Треньорът на Волфсбург е наясно, че бъдещето му на поста е заложено на карта

Треньорът на Волфсбург е наясно, че бъдещето му на поста е заложено на карта

  • 6 ное 2025 | 18:02
  • 547
  • 0

Пол Симонис заяви, че знае, че бъдещето му като старши треньор на германския Волфсбург е заложено на карта преди мача от Бундеслигата срещу Вердер Бремен, но остава позитивно настроен.

Симонис пристигна в клуба през лятото от носителя на Купата на Нидерландия Го Ахед Ийгълс, но отборът постигна само две победи от девет мача в германския шампионат и беше елиминиран от турнира Купата на страната.

"Това е нормално във футбола. Натискът върху треньора е голям, ако не печелиш мачове", заяви Симонис преди петъчния двубой, добавяйки, че се надява, "че вършим добра работа заедно и ще продължим. Аз съм позитивен."

Хофенхайм си тръгна с три точки от Волфсбург
Хофенхайм си тръгна с три точки от Волфсбург

Управляващият директор на Волфсбург Петер Кристиансен и спортният директор Себастиан Шиндзиелорц подкрепиха Симонис след домакинската загуба с 2:3 срещу Хофенхайм в неделя, но самите те са под натиск, ако кризата в тима продължи. Пол Симонис отхвърли твърденията, че на отбора му липсва необходимата нагласа, за да печели мачове.

"Разбирам, че това е много труден момент за футболисти. Но не мога да кажа, че играчите не работят усилено или не се съмняват в себе си. Това не е така", увери нидерландският специалист.

