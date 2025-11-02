Популярни
Хофенхайм си тръгна с три точки от Волфсбург

  • 2 ное 2025 | 21:08
  • 348
  • 0

Хофенхайм записа трета поредна победа в Бундеслигата, след като спечели с 3:2 гостуването си на Волфсбург. “Вълците” вече нямат домакински успех в първенство в 13 поредни мача и са на две точки над зоната на изпадащите.

Хофе започна мача по-добре и държеше инициативата, въпреки че не това не се изразяваше в някакви опасности пред вратата на съперника. Домакините поведоха в 14-ата минута, когато Сванберг изведе Мохамед Амура, а той заобиколи вратаря и прати топката в мрежата. Гостите изравниха след половин час игра, когато Вутер Бюргер се разписа. Освен двата гола през първата част нямаше много други моменти за отбелязване.

За началото на второто полувреме на терена се появи Андрей Крамарич и той веднага се превърна във фактор. Хърватинът центрира отлично към Прьомел, който изведе Хофенхайм напред. След този гол мачът стана отворен и опасните ситуации пред двете врати се увеличиха. Амура отбеляза втория си гол в мача в 56-ата минута и изравни за 2:2. Последва силен период за Волфсбург, но в следващата ситуация Бауман спря Амура, който излезе сам срещу него.

Веднага след това падна следващият гол, който бе във вратата на домакините. Ниско центриране на Прьомел стигна до Брюгер, който върна преднината на Хофе. Този гол сякаш се отрази на съперника, който след това създаде много малко в предни позиции. В 84-ата минута резервата Бебу отбеляза четвърто попадение за гостите, но то бе отменено след дълга проверка.

Снимки: Imago

