  3. От ПСЖ ще опитат да вземат играч на Барселона

  • 6 ное 2025 | 16:33
Френският Пари Сен Жермен проучва потенциален трансфер на защитника на Барселона Ерик Гарсия, тъй като наставникът на парижани Луис Енрике има желание да работи отново с бившия испански национал. 24-годишният централен бранител се представя отлично под ръководството на Ханзи Флик при каталунците този сезон, а нарастващият списък с контузени футболисти на Пари Сен Жермен ускори търсенето на универсално попълнение в защитата от страна на клуба.

Енрике настоява да се събере отново с Гарсия, когото тренира по време на престоя си в националния отбор на Испания, тъй като цени високо самообладанието и тактическата грамотност на футболиста, твърди френският вестник L'Equipe и добавя, че френският шампион вече проучва потенциална сделка по привличането на 24-годишния защитник през януарския трансферен прозорец.

От началото на настоящия сезон Ерик Гарсия постепенно си върна предпочитаната роля на централен защитник, формирайки успешно партньорство с Пау Кубарси. Гарсия натрупа 15 мача и над 1100 игрови минути - повече от всеки друг полеви футболист в отбора. Това постоянство събуди интереса на различни клубове от европейския елит, като освен Пари Сен Жермен, италианските Милан и Наполи също следят ситуацията около него.

Снимки: Gettyimages

