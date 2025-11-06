От ПСЖ ще опитат да вземат играч на Барселона

Френският Пари Сен Жермен проучва потенциален трансфер на защитника на Барселона Ерик Гарсия, тъй като наставникът на парижани Луис Енрике има желание да работи отново с бившия испански национал. 24-годишният централен бранител се представя отлично под ръководството на Ханзи Флик при каталунците този сезон, а нарастващият списък с контузени футболисти на Пари Сен Жермен ускори търсенето на универсално попълнение в защитата от страна на клуба.

Енрике настоява да се събере отново с Гарсия, когото тренира по време на престоя си в националния отбор на Испания, тъй като цени високо самообладанието и тактическата грамотност на футболиста, твърди френският вестник L'Equipe и добавя, че френският шампион вече проучва потенциална сделка по привличането на 24-годишния защитник през януарския трансферен прозорец.

От началото на настоящия сезон Ерик Гарсия постепенно си върна предпочитаната роля на централен защитник, формирайки успешно партньорство с Пау Кубарси. Гарсия натрупа 15 мача и над 1100 игрови минути - повече от всеки друг полеви футболист в отбора. Това постоянство събуди интереса на различни клубове от европейския елит, като освен Пари Сен Жермен, италианските Милан и Наполи също следят ситуацията около него.

