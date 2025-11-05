Хакими и още двама от ПСЖ са аут за седмици наред, но има и положително нещо

Ашраф Хакими, който получи травма в глезена по време на мача от Шампионската лига между Пари Сен Жермен и Байерн (Мюнхен) във вторник вечер, ще отсъства дълго време. Според “Ас” става дума за 6-8 седмици, като играчът е с разкъсване на синдесмозата с леко засягане на делтоидния лигамент на левия глезен. Това означава, че той едва ли ще се завърне преди Коледа, а освен това е под въпрос за началото на турнира за Купата на африканските нации (21 дек - 18 ян), където десният бек на парижани ще бъде с тима на Мароко.

Усман Дембеле пък е с травма в прасеца и пропуска както идния мач на ПСЖ с Лион за първенство, така и лагера на френския национален отбор. Също за няколко седмици отпада и Нуно Мендеш.

При Хакими можеше и да е по-лошо. Той напусна „Парк де Пренс“ с патерици, след като беше грубо фаулиран от Луис Диас. Хубавото е, че не е установена фрактура, а става въпрос за тежко навяхване.

Турнирът за Купата на африканските нации 2025, чийто домакин е Мароко, ще започне на 21 декември с мач на откриването между страната-домакин и Коморските острови. Надпреварата ще приключи на 18 януари 2026 г., когато е насрочен финалът.

Що се отнася до Усман Дембеле, който също напусна терена с травма, страда от увреждане на прасеца в резултат на удар. Френският нападател, носител на последната „Златна топка“, е аут за гостуването на Лион в неделя в Лига 1. Той също така ще пропусне и предстоящия лагер на националния отбор на Франция за последните два квалификационни мача за Световното първенство.