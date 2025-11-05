Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте от 19:30: Живондов и Недялков с прогнози за гостуването на Ференцварош в Лига Европа
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Хакими и още двама от ПСЖ са аут за седмици наред, но има и положително нещо

Хакими и още двама от ПСЖ са аут за седмици наред, но има и положително нещо

  • 5 ное 2025 | 17:53
  • 849
  • 1

Ашраф Хакими, който получи травма в глезена по време на мача от Шампионската лига между Пари Сен Жермен и Байерн (Мюнхен) във вторник вечер, ще отсъства дълго време. Според “Ас” става дума за 6-8 седмици, като играчът е с разкъсване на синдесмозата с леко засягане на делтоидния лигамент на левия глезен. Това означава, че той едва ли ще се завърне преди Коледа, а освен това е под въпрос за началото на турнира за Купата на африканските нации (21 дек - 18 ян), където десният бек на парижани ще бъде с тима на Мароко.

Усман Дембеле пък е с травма в прасеца и пропуска както идния мач на ПСЖ с Лион за първенство, така и лагера на френския национален отбор. Също за няколко седмици отпада и Нуно Мендеш.

При Хакими можеше и да е по-лошо. Той напусна „Парк де Пренс“ с патерици, след като беше грубо фаулиран от Луис Диас. Хубавото е, че не е установена фрактура, а става въпрос за тежко навяхване.

Турнирът за Купата на африканските нации 2025, чийто домакин е Мароко, ще започне на 21 декември с мач на откриването между страната-домакин и Коморските острови. Надпреварата ще приключи на 18 януари 2026 г., когато е насрочен финалът.

Що се отнася до Усман Дембеле, който също напусна терена с травма, страда от увреждане на прасеца в резултат на удар. Френският нападател, носител на последната „Златна топка“, е аут за гостуването на Лион в неделя в Лига 1. Той също така ще пропусне и предстоящия лагер на националния отбор на Франция за последните два квалификационни мача за Световното първенство.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Лапорта: Ямал е гений, Флик се чувства много добре в Барселона и се вълнува за стадиона

Лапорта: Ямал е гений, Флик се чувства много добре в Барселона и се вълнува за стадиона

  • 5 ное 2025 | 15:04
  • 6198
  • 33
Швеция без Гьокереш за световните квалификации, но Исак бе повикан

Швеция без Гьокереш за световните квалификации, но Исак бе повикан

  • 5 ное 2025 | 14:54
  • 722
  • 0
Атлетико Мадрид потвърди за сериозната контузия на Льо Норман

Атлетико Мадрид потвърди за сериозната контузия на Льо Норман

  • 5 ное 2025 | 13:57
  • 1217
  • 2
В ПСЖ и Мароко притеснени за Хакими

В ПСЖ и Мароко притеснени за Хакими

  • 5 ное 2025 | 13:29
  • 1592
  • 0
Нови проблеми за Рома преди гостуването на Рейнджърс

Нови проблеми за Рома преди гостуването на Рейнджърс

  • 5 ное 2025 | 13:07
  • 760
  • 0
Белингам защити Трент: Освиркванията не са отражение на истинските чувства

Белингам защити Трент: Освиркванията не са отражение на истинските чувства

  • 5 ное 2025 | 12:55
  • 1681
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Край! Феновете на Левски изкупиха всички билети за дербито с ЦСКА

Край! Феновете на Левски изкупиха всички билети за дербито с ЦСКА

  • 5 ное 2025 | 18:12
  • 9571
  • 26
Обявиха програмата на Евроволей 2026 в София, България - Полша закрива групата

Обявиха програмата на Евроволей 2026 в София, България - Полша закрива групата

  • 5 ное 2025 | 17:22
  • 8625
  • 3
Тодор Живондов и Недялков говорят преди мача с Ференцварош - очаквайте на живо!

Тодор Живондов и Недялков говорят преди мача с Ференцварош - очаквайте на живо!

  • 5 ное 2025 | 19:00
  • 474
  • 0
Жребият за Купата: ЦСКА влиза в софийско дерби, голям късмет за Левски

Жребият за Купата: ЦСКА влиза в софийско дерби, голям късмет за Левски

  • 5 ное 2025 | 11:28
  • 69686
  • 211
Съставите на Карабах и Челси

Съставите на Карабах и Челси

  • 5 ное 2025 | 18:52
  • 527
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 5 ное 2025 | 08:00
  • 522408
  • 29