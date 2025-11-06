Ига Швьонтек обвини кармата след отпадането си в Рияд

Шесткратната шампионка от Големия шлем в тениса Ига Швьонтек (Полша) назова кармата като причина за отпадането си от Финалния турнир на WТА на осемте най-добри през сезона в Рияд (Саудитска Арабия).

Поставената под номер 2 Швьонтек загуби от Аманда Анисимова (САЩ) със 7:6(3), 4:6, 2:6 в последната среща от група "Серина Уилямс". С победата Анисимова завърши втора след победителката Елена Рибакина (Казахстан) и двете продължават на полуфиналите, а полякинята завърши трета и отпадна от надпреварата.

Швьонтек беше отстранена отново от американката през септември на четвъртфиналите на Откритото първенство на САЩ, когато Анисимова взе реванш за тежкото поражение от полякинята с 0:6, 0:6 на финала на "Уимбълдън".

Шампионката от Финалите на WТА през 2023 година Швьонтек изглеждаше объркана в доста периоди от мача, особено в решаващия трети сет, като за втора поредна година не успя да премине груповата фаза на последния турнир за годината при жените.

24-годишната полякиня завършва настоящата кампания с 3 трофея, след като спечели 5 титли миналата година и 6 през 2023-а. Тя призна, че усиленият труд вече не се отплаща както преди.

"Когато правиш всичко възможно и пак не е достатъчно, тогава предполагам трябва да подобриш още играта си. Чувствах се добре психически, физически и откъм игра. Не разбирам защо не можах да изляза от груповата фаза, може би спечелих прекалено много миналата година и сега кармата си го връща. Чувството е странно", призна Швьонтек.

"Не е като да очаквам нещо, но от опита ми, ако вложа повече интензитет и се старая много, обикновено това се отплаща", добави още тя.

Швьонтек приключва сезон 2025 на второ място в ранглистата на WТА зад Арина Сабаленка (Беларус) и ще се бори да си върне първата позиция догодина.