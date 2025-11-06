Георги Павлов направи равносметка за работата си в БФЛА в последните 3 месеца

Избраният за председател на Българска федерация по лека атлетика Георги Павлов направи равносметка на свършеното от него през изминалите три месеца. Той беше избран за председател на БФЛА след Общото събрание на 1 август. На 8 ноември от Софийски градски съд е насрочено ново Общо събрание на БФЛА след искане на 1/3 от клубовете, членове на федерацията.

"От 1 август насам времето мина като старт на 100 метра – бързо, напрегнато, с фокус. Тези три месеца не бяха за обещания, а за работа. За това, което всички в атлетиката искат да виждат – резултати, заяви Павлов. - В навечерието на изборите за ръководство на БФЛА направих равносметка какво вече се случи в изминалите три месеца. Оказа се, че не е малко.”

Павлов направи своя своеобразен отчет на дейността:

- Премиите за шампионите ни – изплатени веднага. Медалистите, финалистите и треньорите от Европейското първенство U20 в Тампере получиха заслужени си бонуси, които осигурихме благодарение на спонсори. Същото важи и за Божидар Саръбоюков и неговия треньор Димитър Карамфилов – петото място в света не мина незабелязано.

- За първи път премии и за трейл и планинско бягане. Седем наши състезатели и няколко треньори стартираха на световното първенство в Испания. Заварих планиран само един участник за това състезание. Осигурихме средства за значително по-голям отбор, а и също фонд за премии.

- Разширен състав за Балканския крос. Осигурихме средства за двойно по-голям отбор за Балканския шампионат по крос-кънтри, който ще се проведе на 8 ноември в Румъния. България ще бъде представена от 22-членна делегация със състезатели и треньори.

- Треньорите вече имат думата. Създадохме комисии по групи дисциплини – спринт и препятствия, скокове, хвърляния и многобой, бягания на писта, бягане на шосе, планински, ултра и трейл бягания и спортно ходене. И не просто ги създадохме – работим заедно за подобряване на условията на атлетите ни.

- Нов договор за екипировка с JOMA. Осигурихме екипировка – такава, каквато трябва да бъде за национален отбор.

- По-добра организация = повече възможности. Оптимизирахме транспортните договори – това значи повече състезатели и треньори на международни прояви и повече средства, които се връщат към федерацията.

- Иновации в шампионатите. Въвеждаме чип система за крос кънтри – за първи път в историята на българската атлетика.

- Календар 2026 – направен с треньорите, атлетите и съдиите. За първи път в историята на БФЛА календарът е обсъден и приет заедно с Комисиите на треньорите, атлетите и съдиите. Особено горд съм с това.

- Връщаме националния шампионат до 23 години, многобоите и състезанията по спортно ходене на писта. - По-добри условия и за съдиите. Увеличаваме хонорарите и стартираме програма за квалификация.

- Съвременен сайт – модерна визия за модерна федерация. Финансирането е осигурено и работата започва.

- Разреших множество лични казуси на клубове из цялата страна.

"От първия ден настоявам за промени в устава. За повече прозрачност и баланс. Общото събрание е насрочено само за избор на ръководство, но разговорът за промяната тепърва започва", каза още Павлов.