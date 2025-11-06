Иван Колев се ангажира да увеличи значително бюджета на БФЛА през следващите две години, ако бъде избран за президент

Кандидатът за президент на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) Иван Колев се ангажира да увеличи значително бюджета на централата през следващите две години за подпомагане развитието на българската атлетика и постигането по-силни резултати, особено сред младите състезатели.

Това е един от основните акценти в програмата на Колев, ако той бъде избран за ръководител на организацията на предстоящото Общо събрание на БФЛА, което ще се състои на 8 ноември от 14:30 часа в залата за събития на училище "Свети Георги" на бул. „Никола Вапцаров“ 47 в София.

Иван Колев си поставя високи цели и амбициозен план-програма, което ще изисква по-висок бюджет за федерацията и публично-частно партньорство. В момента БФЛА разчита изключително на субсидия от държавата по линия на Министерство на младежта и спорта в размер на 2 милиона лева годишно. Още през следващия сезон Колев се ангажира да осигури чрез спонсори допълнителни 350 хиляди лева, а през 2027-а - още 500 хиляди лева на година. Финансовите средства вече са договорени и ще бъдат подсигурени от водещи бизнеси в страната. Паралелно с осигуряването на частен капитал, кандидатът за президент на БФЛА ще преговаря с Министерството на спорта за увеличаване на финансирането от държавата.

Минимум 75% от спонсорските средства, но не по-малко от 250 хиляди лева годишно, да се изразходват за подпомагане и разширяване на програмата за подрастващите атлети, предлага още кандидатът за президент на българската атлетика, както и гарантиране на пълна прозрачност и отчетност на финансите на БФЛА чрез формиране на комисия по бюджет и финанси към УС на БФЛА с членове-представители на клубовете. С допълнителните спонсорски средства, които ще бъдат набавени, централата ще обезпечи богат спортен календар от вътрешни и международни състезания, които ще помогнат за израстване и утвърждаване на българските състезатели и техните треньори. Увеличаване на броя на лекоатлетическите писти в България, които в момента се броят на пръстите на едната ръка, изграждането на подходяща спортна база, повишаване броя на картотекираните състезатели с 25% до поне 4000, организиране на минимум две състезания в зала през зимата и зонални състезания на открито по региони през лятото, най-вече за деца, юноши и девойки младша и старша възраст, са другите ключови точки в плана на Иван Колев.

Организиране и финансово подсигуряване на минимум едно международно състезание в зала и едно на открито, също е сред целите.

"Извън европейско и световно първенство или олимпийски игри, федерацията трябва да осигурява възможност за изява на поне двама състезатели младша и старша възраст от всяка дисциплина на минимум едно състезание годишно извън България“, счита кандидатът за президент на БФЛА.

Сред целите, които си поставя Иван Колев, са още:

- Два масови старта годишно за деца до 12 г. във всеки български областен град чрез партньорство с общините и клубовете;

- Минимум 24 състезания в кросови, шосейни и планински бягания за юноши, девойки, мъже и жени, като две от тези състезания да бъдат на 21 км и две в маратонската дистанция;

- Провеждане на национален шампионат за младежи под 23 г.;

- Формиране на зони и квалификации за деца под 14 г.;

- Преустановяване на практиката шампионатите в различните възрастови групи да се струпват в един уикенд;

- По-изгодни и еднакви за всички клубове, състезатели и треньори условия за хотели и бази и др.

Сериозно внимание в плана на Колев е отделено на програмата за стимулиране и израстване на състезатели и треньори чрез премии и награден фонд. Силен акцент е и популяризирането на леката атлетика сред подрастващите и в обществото, превръщането й в много по-масов спорт, повишаването на имиджа и издигането на обществения статус на състезатели, треньори и клубове. В тази връзка се предлага създаване на силна и разпознаваема марка "Българска атлетика", която да носи национална гордост за атлети, треньори и деятели и да бъде високо ценена от обществото. Успешното позициониране на този бранд ще повиши обществената му популярност и ще засили влиянието на леката атлетика в България.

“Трябва да възродим българската лека атлетика до високото ниво, на което беше и да я превърнем отново в онзи масов спорт сред младите, който е била. По този начин, както и чрез постижения и успехи на пистата, можем да дадем добър пример за подражание на подрастващите и добра алтернатива на дългото и безсмислено екранно време, което младите прекарват на телефоните си. Това ще ни гарантира и по-здрава нация”, убеден е Иван Колев.

Колев ще се състезава на изборите за президент на БФЛА с Георги Павлов, който беше избран за ръководния пост на 1 август, но след жалби Софийският градски съд оспря вписването на управата на централата, след което беше насрочено ново Общо събрание.

