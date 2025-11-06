Еди Хау: Не съм си представял, че с Нюкасъл ще стигнем до това ниво

Популярни
  • 6 ное 2025 | 10:09
  • 665
  • 0
Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау призна, че дори не си е представял да бъде редом до грандове като Пари Сен Жермен, Реал Мадрид и Ливърпул в Шампионската лига, когато  пристигнал в Тайнсайд преди четири години. Три дни преди четвъртата годишнина от назначението му на "Сейнт Джеймс Парк“, 47-годишният специалист видя отбора си да постига трета поредна победа в турнира след успех у дома с 2:0 срещу Атлетик Билбао, с което спечели девет точки от първите си четири мача и е съвсем близо до лидерите.

На въпрос дали би могъл да си представи това в деня, в който  замени Стив Брус начело на "свраките", Хау каза: "Звучи хубаво, нали? Наистина звучи добре. От момента, в който поех поста, дори не си представях това четири години по-късно. Не бих предвидил, че все още ще седя на мястото си четири години по-късно, колкото и да се надявах, на това. Във футбола няма гаранция за нищо, така че съм много, много горд, че все още съм на тази позиция и че ще ръководя отбора занапред. Но това има и обратна страна. Очевидно имаме работа за вършене във Висшата лига и сме напълно наясно, че ни предстои голяма задача", каза Хау след победата над Атлетик.

Нюкасъл е шести в таблицата на Шампионската лига, след Байерн Мюнхен, Арсенал и Интер - които имат пълен актив, както и Манчестър Сити и Пари Сен Жермен.

Хау ще изчака оценка на контузията на бедрото, която принуди Антъни Гордън да напусне преди почивката, но беше изненадан да чуе капитана Бруно Гимараеш да признае след мача, че се е чувствал сякаш носи 10 килограма на гърба си, след като се завърна от вирус.

"Той не ми каза това тази сутрин, каза, че е във форма. Каза, че се чувства като милион долара тази сутрин, така че това е новина за мен", каза Хау.

Треньорът на Атлетик Билбао Ернесто Валверде, чийто отбор беше съсипан от контузии и болести, заяви, че вижда позитиви от играта, но не и от резултата.

"Жалко беше, че не успяхме да дойдем тук с пълен състав и очевидно сме разочаровани от резултата", каза Валверде.

Снимки: Imago

