Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Рибакина: Радвам се, че последните ми мачове вървят добре

Рибакина: Радвам се, че последните ми мачове вървят добре

  • 6 ное 2025 | 00:58
  • 67
  • 0
Рибакина: Радвам се, че последните ми мачове вървят добре

Казахстанката Елена Рибакина коментира победата си над рускинята Екатерина Александрова (6:4, 6:4) в група "В" на Финалния турнир на Женската тенис асоциация в Рияд и завърши на първо място в потока си.

Елена Рибакина с трета поредна победа на Финалите на WTA
Елена Рибакина с трета поредна победа на Финалите на WTA

„Разбира се, искам да спечеля всеки мач, в който играя. Всяка такава победа ми дава увереност. Радвам се, че последните ми мачове вървят добре. Надявам се да продължи така“, каза Рибакина в интервюто на корта след края на мача.

Шестата в света Рибакина записа трети пореден успех. Александрова замени американката Мадисън Кийс в този мач, която не успя да се изправи срещу представителката на Казахстан поради вирусно заболяване.

Следвай ни:

Още от Тенис

Елена Рибакина с трета поредна победа на Финалите на WTA

Елена Рибакина с трета поредна победа на Финалите на WTA

  • 5 ное 2025 | 19:40
  • 1317
  • 1
Рафаел Надал: Липсва ми адреналинът от тениса

Рафаел Надал: Липсва ми адреналинът от тениса

  • 5 ное 2025 | 18:25
  • 2224
  • 2
Стан Вавринка и любовта към това, което правиш

Стан Вавринка и любовта към това, което правиш

  • 5 ное 2025 | 17:57
  • 1372
  • 0
Карлос Алкарас се връща на върха само след седмица

Карлос Алкарас се връща на върха само след седмица

  • 5 ное 2025 | 17:28
  • 1337
  • 0
Вардар Манукян отстрани 5-ия в схемата в Анталия

Вардар Манукян отстрани 5-ия в схемата в Анталия

  • 5 ное 2025 | 16:47
  • 492
  • 0
Синер обясни защо няма да играе за Купа "Дейвис"

Синер обясни защо няма да играе за Купа "Дейвис"

  • 5 ное 2025 | 15:27
  • 809
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

  • 6 ное 2025 | 07:20
  • 2494
  • 2
С дъжд от голове и големи изненади приключи четвъртият кръг на Шампионската лига!

С дъжд от голове и големи изненади приключи четвъртият кръг на Шампионската лига!

  • 6 ное 2025 | 00:47
  • 41330
  • 8
Време е за четвъртия кръг в Лига Европа

Време е за четвъртия кръг в Лига Европа

  • 6 ное 2025 | 07:36
  • 2062
  • 0
Барселона се спаси от невероятна издънка срещу Брюж, но и ВАР помогна

Барселона се спаси от невероятна издънка срещу Брюж, но и ВАР помогна

  • 6 ное 2025 | 00:01
  • 37593
  • 142
Манчестър Сити разкъса Дортмунд в очакване на Ливърпул

Манчестър Сити разкъса Дортмунд в очакване на Ливърпул

  • 5 ное 2025 | 23:51
  • 28638
  • 14
Алекс Грозданов и Богданка спечелиха Суперкупата на Полша

Алекс Грозданов и Богданка спечелиха Суперкупата на Полша

  • 6 ное 2025 | 00:32
  • 5666
  • 0