Рибакина: Радвам се, че последните ми мачове вървят добре

Казахстанката Елена Рибакина коментира победата си над рускинята Екатерина Александрова (6:4, 6:4) в група "В" на Финалния турнир на Женската тенис асоциация в Рияд и завърши на първо място в потока си.

„Разбира се, искам да спечеля всеки мач, в който играя. Всяка такава победа ми дава увереност. Радвам се, че последните ми мачове вървят добре. Надявам се да продължи така“, каза Рибакина в интервюто на корта след края на мача.

Шестата в света Рибакина записа трети пореден успех. Александрова замени американката Мадисън Кийс в този мач, която не успя да се изправи срещу представителката на Казахстан поради вирусно заболяване.